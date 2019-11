"Economía de guerra": la polémica propuesta de los militantes de Macri para destruir las finanzas

Las reacciones en las redes sociales ante la llegada inminente del nuevo gobierno no se detiene.

Por un lado, están los militantes y adherentes kirchneristas festejando la llegada de Alberto Fernández pero, por el otro, muchos macristas desencantados decidieron afrontar una "revolución silenciosa".

No es el primer tuit al respecto pero es uno de los más virales, con más de 2,7 me gusta y cientos de retuits. El tuitero @WalhallaMann, conocido por su militancia digital por el gobierno de Mauricio Macri -y por su trabajo como "armador" de picadas VIP-, posteó: "A partir del 10/12 entro en economía de resistencia, no pienso generar ni gastar 1$. Hasta una huerta me estoy haciendo".

Hace referencia a una decisión de no gastar pesos en la economía argentina formal, en relación con el posible foco en reactivar rápidamente el consumo que tendrá el gobierno de Fernández.

Las respuestas más serias estuvieron alrededor de lo mismo: comprar productos baratos, no pedir facturas o tickets (o sea, no alentar el pago de impuestos por parte de los comerciantes), evitar las grandes marcas (que suelen motorizar la economía cuando crece el consumo) y las compras de bienes durables (como autos). También, evitar el ahorro vía bancos o instrumentos financieros (como plazos fijos).

También proponen instalar huertas en las casas y departamentos, comprar gallinas para criar pollos y todo lo que implique no gastar pesos.

No faltaron entre las respuestas, desde ya, raptos de ironía y hasta insultos sobre la incapacidad, con estas mínimas medidas, de afectar la economía y sobre cómo si baja el consumo esto afectaría positivamente la balanza comercial.