Dónde y cómo se buscan los únicos trabajos con "super sueldos" de hasta $ 100.000

La inflación se ha ido acelerando en los últimos tiempos y el poder adquisitivo de las mayorías se vio afectado negativamente. El poder adquisito de los salarios del sector registrado caerá 4% en 2019, con lo que completará dos años consecutivos de contracción por primera vez desde el bienio 2001-2002, según informó El Cronista. En este lúgubre contexto, existe un sector que se resiste a la crisis y es hoy una oportunidad para tener un salario mejor. Se trata del sector de tecnología.

¿Cuánto ganan "los de sistemas"?

Se puede tomar como punto de partida la encuesta de salarios IT, actualizada a datos de 2019, y que fue realizada por Sysarmy y Openqube. En esta encuesta, se toman datos de todos los profesionales -desde Junior a Senior- de las áreas claves de tecnología para generar una radiografía completa del sector con los salarios más jugosos del país. Para llegar a estos datos, se tomaron en cuenta las respuestas de 4482 profesionales de IT en toda la República Argentina. ¿Qué dicen los datos?

En Argentina, los sueldos de IT se posicionan en $ 50.000 dentro de la mediana estadística (la mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados).

Fuente: Openqube y Sysarmy

Los sueldos más altos están en CABA (promedian los $ 53.000) y los más bajos en Entre Ríos (donde rondan los $ 30.500).

Respecto al puesto, los sueldos se agrupan de la siguiente manera:

Los puestos de IT en el rango más alto (VP o C level, donde se encuentran por ejemplo los CIO), van desde los $ 91.000 (semi Senior) hasta los $120.000 (Senior). Luego de estos, aparecen los puestos más lejanos al management pero con alta demanda técnica: se trata de los líderes técnicos (con sueldos de hasta $ 95.000) y los arquitectos de software (con sueldos de hasta $ 78.000). Los puestos gerenciales, director y manager, contabilizan sueldos de hasta $ 75.000.

Fuente: Openqube y Sysarmy

Dentro de las especializaciones, los mejores pagos son los data scientists que pueden llegar a cobrar hasta $ 74.000, seguidos de consultores ($ 68.000) y recruiters ($ 66.000).

En el rango de los puestos medios y bajos, los sueldos más importantes van para los expertos en middleware ($ 63.000), los especialistas en UX ($ 63.000), los desarrolladores ($ 62.000) y los administradores de base de datos ($ 60.000). Los administradores de sistemas están cobrando sueldos de aproximadamente $ 55.000.

Mientras tanto, las carreras que mejor pagan en IT son las ingenierías (industrial y tradicional), las ciencias de la computación y el diseño. Los profesionales de tecnología que, además, se encuentren en estas especializaciones claves, verán en promedio los salarios más altos.

En el caso de la ingeniería industrial, los sueldos pueden llegar hasta los $ 140.000 en el caso de los trabajadores Senior. Sin embargo, son los que menos ganan en los escalafones bajos de experiencia (los juniors perciben salarios de $ 28.000).

Las ingenierías tradicionales pagan hasta $ 97.000 a sus Senior y $ 42.000 a sus Juniors.

Por su lado, los especialistas en computación ganan sueldos que van desde los $ 35.000 hasta los $ 90.000, según sus años de experiencia.

La carrera peor paga es la de analista de sistemas: los sueldos llegan "sólo" hasta $ 58.000 para los trabajadores más experimentados.

Fuente: Openqube y Sysarmy

¿Dónde están los mejores sueldos?

Encontrar las ofertas premium de las grandes empresas de tecnología no siempre es fácil. La clave es estar atento para no perder las oportunidades, ya que las grandes compañías como Amazon no suelen ofrecer empleos muy seguido en la Argentina.

Hay dos grandes focos de búsquedas de trabajo en Amazon, su perfil de LinkedIn y su micrositio Amazon Jobs. Un vistazo por LinkedIn muestra que los puestos más buscados son los de Arquitectura de Software (especialmente SAP y cloud) y Arquitectura de Seguridad. Por detrás aparecen los perfiles de Big Data y escalafones senior para Arquitectura de Software.

Respecto a los sueldos, si bien el dato no está disponible en su totalidad, según el sitio LoveMondays.com.ar; en el caso de un cargo de nivel gerencial se está hablando de $ 100.000. Si se trata de un desarrollador Senior, el sueldo se estima en $ 73.000, según los datos recogidos por Sysarmy en su encuesta anual de sueldos IT.

Fuera de la cuestión técnica, también hay puestos orientados al negocio. Tal es el caso del partener para desarrollo del sector público, que sería el encargado de buscar alienzas estrategicas entre el gobierno y AWS. El mismo puesto también esta disponible desde el foco de las ventas.

En este enlace se pueden encontrar todos los puestos que están buscando.

En el mismo sentido, empresas como Microsoft también pueden encontrarse en Linkedin. En su página oficial, la ex compañía de Bill Gates tiene búsquedas para diferentes puestos en varias jerarquías. Lo mismo puede decirse del otro titán tecnológico, Google. En su Linkedin pueden verse varias ofertas.

Otra alternativa es buscar a través del sitio Empleo IT, que se especializa en la materia.

¿Cómo pegar el "volantazo"?

Cómo cambiar de carrera, dejar todo lo estudiado atrás para empezar de cero es algo que se ve cada vez con más cotidianidad, empezaron a nacer instituciones que permiten meterse en el mundo de la programación. Cada una tiene su enfoque, plan de estudio, precios, nivel de intensidad de las clases y características que las hacen muy diferentes y a medida de las necesidades de los estudiantes.

Algunas de ellas son Acámica, Coderhouse, Digital House o Ada, pero también hay lugares donde un interesado puede aprender de manera gratuita y por internet: Codecademy, freeCodeCamp o Coursera son las versiones online.

Incluso hay una app creada por Google, llamada Grasshopper, que funciona tanto para Android como para iOS, que permite aprender los primeros pasos en lo que a la programación respecta y empezar a comprender los conceptos básicos como qué es una variable, los diferentes tipos de datos o las funciones.

En una nota anterior de Infotechnology, contamos el caso de varios profesionales adultos que se reinventaron y pudieron entrar al mundo de la tecnología.