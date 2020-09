Dólar Netflix: al final recargan 35% y come cupo pero hay una manera de pagar en pesos

Un mail mandado por Netflix durante el fin de semana confirma el peor miedo: será 35% más caro y comerá el cupo de US$ 200. Pero hay una forma de pesificarlo.

Después de la controversia de la semana pasada --si los servicios digitales pagarían 35% de adelanto de Ganancias, como parecía sugerir el presidentre del Banco Central, Miguel Pesce-- Netflix mandó un mail a sus usuarios durante este fin de semana para echar luz sobre la nueva normativa.

Confirmó, así, que el servicio incluirá el recargo de 35% y dijo estar relacionado con "nuevas normativas del país respecto al tipo de cambio".

En concreto: incluso si el resumen viene en pesos significa que antes tuvo una conversión previa de dólares y que paga tributo del 8% + 35% de adelanto de Ganancias. Come, también, el cupo de US$ 200 como otros servicios, como ICloud, Dropbox, Gmail, etc.

Cómo pesificar Netflix

Pesce lo dijo claro la semana pasada: "Si la empresa factura en dólares, si en la tarjeta te llega como un consumo en dólares, pagás el impuesto y la retención. Si le empresa factura en pesos, si en la tarjeta te llega como consumo en pesos, no paga ni el impuesto ni la retención".

Por lo tanto lo que hay que cambiar es la manera de procesar el pago. Por motivos técnicos, algunos emisores de tarjetas, al recibir una transacción internacional como la de Netflix, hacen su conversión al dólar del día e incluyen en ese resumen el impuesto país.

Al principio, los usuarios inundaron el chat de Netflix buscando pesificar el monto de forma unilateral. Ahí, la misma compañía les dio la llave para pesificar los consumos: tiene que ser de una tarjeta nacional como Cabal, Naranja o Diners.

Aunque no todos los argentinos tengan estas opciones de tarjetas, las cajas de ahorro son gratuitas y se puede hacer una carga a la tarjeta de débito, como una prepaga, para poner allí los consumos en dólares que son multicurrency: es decir, aquellos que contratamos en pesos pero que por ser de un operador internacional se pesifican al cambio del día y comen el cepo.