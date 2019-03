"Dólar Amazon": hay letra chica para comprar afuera y cuidar el bolsillo

En los últimos días, el precio del dólar se disparó a precios históricos. En el día de hoy cerró a 43,75 en el MULC. Más allá de los efectos que tenga a nivel micro y macro económico, también le pegó duro a las compras en el exterior. Con una cotización alcista, ¿sigue conveniendo comprar afuera?

Los precios de la tecnología en la Argentina siguen siendo los menos competitivos de la región. Según un reciente relevamiento de la tienda de e-commerce Linio, que calculó el precio promedio de 11 categorías tecnológicas en la región, el precio promedio regional de un producto tecnológico es de US$834 , en Argentina es de US$200 más.

En el estudio, se desprende que Colombia es el país más barato de América latina para comprar tecnología y Argentina el más caro, con un precio promedio por producto de US$724 y US$1036 respectivamente. Si un argentino comprara un artículo tecnológico de cada categoría a precio promedio, gastaría en total US$7.203 lo que representa US$ 3.310 más que un estadounidense.

El Índice de Precios de Tecnología 2018 incluye 404 productos tecnológicos de 6 categorías que se buscaron en 632 comercios electrónicos de 6 países latinoamericanos y 5 de otras regiones.

Fuente: Tienda Linio

México es el país más barato para comprar computadoras Mac, a un precio promedio de US$1.720, 516 menos que en Ecuador, el país más caro.

En todas las categorías estudiadas, los peruanos y ecuatorianos pueden comprar los productos a un precio cercano al promedio regional o incluso menor.

Haciendo cuentas

El problema de los precios locales para productos del exterior es tal que un caso investigado por Infotechology, el del codiciado iPhone X, dio como resultado que resulta más económico viajar a comprar a los Estados Unidos que hacerlo desde Argentina. Pero no en todos los casos sucede asi y es cierto que muchos productos tienden a bajar de precio tras los primeros meses de salida al mercado.

Uno de los puntos importantes que más allá del precio de la divisa, hay que tener en cuenta el marco regulatorio e impositivo.

Los últimos cambios en el régimen impositivo para compras en el exterior cambian las reglas de juego respecto a qué conviene comprar afuera y qué no. Los últimos cambios más relevantes son, por un lado, poder realizar unas 12 operaciones al año por hasta US$ 50, libres de impuestos y traer, al año, mercadería de afuera por US$ 600 sin tributos. Por el otro, la medida del año pasado que específica que celulares, computadoras portátiles y tablets van a ingresar al país sin ser declarados en la Aduana y, por lo tanto, ya no se les cobrará a sus portadores el impuesto equivalente al 50% del valor del producto.

Recientemente, se realizo un overhaul del sitio Puerta a Puerta. El nuevo portal fue un desarrollo de Correo Argentino junto con los organismos involucrados, principalmente AFIP-Aduana y la nueva área de Reingeniería que crearon Diego Dávila, DGA, y el mismo Cuccioli, el año pasado, para poder hacer más eficientes diferentes procesos aduaneros.

El front-end fue desarrollado por Correo Argentino y el back-end, que corre sobre los sistemas de AFIP y se encarga de "resolver" los pasos burocráticos que antes se completaban desde la web de AFIP y que incluían la clave fiscal y la creación de un VEP para pagar tributos sobre el excedente. La diferencia es que a partir de abril el usuario no lo ve y puede resolver sus asuntos sobre una interfase más amigable, según dijeron a Infotechnology fuentes del Correo y de Aduana respectivamente. En pocas palabras es más fácil comprar afuera y hacer los trámites pertinentes.

No será necesara Clave 3 para entrar y resolver ni tampoco hacerse presente en Retiro para hacer las gestiones. El reconocimiento de paquete tambien se puede gestionar vía web.

En el caso de los productos estrella de tecnología (notebooks, celulares y tablets) también hay que considerar otro sistema de impuestos diferentes. Si se ingresa de manera individual y en calidad de viajero, ninguno de estos productos paga impuestos y pueden pasar por Aduana sin problemas. Siempre y cuando, vale aclarar, la cantidad no sea superior a una unidad (sin contar el de uso propio con el que el viajero ingresó al país visitado). Pero en el caso de los pedidos vía courier (de la mano de empresas como DHL), estos gadgets se pagan un 21% más caros (en concepto de IVA) más el valor que ponga arriba el servicio de courier (que en el caso de productos de US$ 50 suele ser de entre US$ 45 y 50 más). El último formato de envío de productos es el Puerta a Puerta que tiene un costo del 50% sobre el excedente libre de impuestos.

En el caso de una computadora HP edición 2019, con precio de US$ 338, ¿cómo conviene comprarla; ir a buscarla, por courier o por Puerta a Puerta?

Para hacer los cálculos, hay que considerar cómo funciona la logística y los costos en los 3 casos. Si, por ejemplo, el comprador quiere ir a buscar la computadora a los Estados Unidos y pasarla por Aduana sin declararla ni pagar impuestos el precio final sería de: US$ 983,20 de viaje y estadía en los Estados Unidos, según cálculo Infotechnology en una nota anterior, más US$ 338 del equipo en cuestión. Total: US$ 1.321 o lo que es lo mismo $ 57,652.

Si se pide el mismo producto para que se entregue vía Courier, al precio final del equipo hay que sumarle un 10,5% de IVA más el servicio de la empresa transportista. Ente caso, serían US$ 35 de IVA más US$ 138 de servicio de Courier lo que sumado al precio final del producto asciende a US$ 511 o lo que es lo mismo $ 22,301. Los datos fueron adquiridos de la calculadora de precios del courier local A Tu Casa.net.

Si se opta por la opción de Puerta a Puerta, al precio final hay que sumarle US$ 142,50 de impuesto por exceder la nómina máxima de US$ 50. Esto asciende el total del producto a US$ 477 lo que en moneda local se traduce a $ 20,816.

¿La sorpresa? en algunos retails del país el precio de un equipo de similares prestaciones asciende a $ 49.999; es decir, el precio del equipo sin impuestos y comprado en la Argentina es casi igual al de ir a comprarla a los Estados Unidos y volver.

¿Qué alternativas hay?

Para muchos argentinos, Amazon y eBay pueden quedar demasiado lejos debido a los costos en dólares pero también a los altos precios de los productos. Sin embargo, hay alternativas.

En una nota anterior, Infotechnology explicó cómo comprar en los e-commerce chinos como Alíbaba o Alíexpress. Estos sitios tienen diferentes gadgets a precios, muchas veces, menores a los de los grandes retails tradicionales como Amazon. Alíexpress; por caso, es bastante seguro (cuenta con un sistema de tracking y la información bancaria esta segura) y además integra PayPal. Los pedidos pueden tardar un mes, en promedio, difícilmente menos que eso. Para pagar, se puede hacer con VISA, MasterCard (ambas con débito), Western Union o transferencia bancaria.

En otra oportunidad, Infotechnology realizó un informe completo sobre sitios chinos para comprar diferentes productos desde tecnología hasta indumentaria. Sitios como DealExtreme: un portal chino enfocado en la venta de artículos tecnológicos fundado en 2006. Con los años se convirtió en uno de los más confiables y tiene oficinas en los Estados Unidos. El sitio tiene una versión en español, ofrece envíos sin costo y no es necesario registrarse para realizar compras. Basta con elegir el producto y hacer el pago con una tarjeta de crédito. O Banggood, un sitio especialmente dedicado a la marca Apple.