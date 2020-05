Digitalizarse o morir en el intento

Siempre que llovió, paró. No hay mal que por bien no venga. Lo que no mata, te fortalece. Y las frases hechas podrían continuar apilándose como simbolismos de esperanza en el contexto actual. Pero lo cierto es que aunque haya luz al final del túnel, la adaptación es clave para transitar el camino de la oscuridad. Y en este sentido, refranes como "No hay tiempo que perder también se ajustan a la perfección bajo el escenario de hoy".

Dentro de los incontables cambios que desató el avance del COVID-19 a nivel internacional, una de las realidades que quedó al desnudo en el plano local fue el desacople reinante (y sorprendente) entre los sistemas de innumerables actividades y prácticas y un mundo digitalizado. A su vez, puso de relieve el déficit en materia de familiaridad y cercanía que existe entre los hábitos y rutinas cotidianas de las personas con lo virtual.

En pleno auge de las nuevas tecnologías y medios digitales, en todas las áreas socioeconómicas quedaron demostradas diversas falencias y carencias que van desde hechos que parecieran sencillos, y que a esta altura se dan por sentado, como por ejemplo que un empleado trabaje de manera remota sin obstáculos de accesibilidad y conectividad, hasta las dificultades que se evidenciaron en varios negocios que no cuentan con las plataformas necesarias para una implementación de ecommerce.

En esta línea, subirse a la transformación digital dejó de ser para las organizaciones y actores sociales una alternativa más de interacción y pasó a convertirse en una obligación de supervivencia.

Existen múltiples herramientas y soluciones en el mercado, de menor a mayor complejidad y que en muchos casos no requieren de abultadas inversiones o, incluso, de ninguna porque su acceso es completamente for free. Un ejemplo innovador en esta dirección son los desarrollos que implementa Andromeda Group Latam.

Con vasta experiencia en el mercado IT y operaciones en la Argentina, Estados Unidos y toda Latinoamérica, la compañía activó recientemente una aplicación que, entre otras soluciones, ayuda a contrarrestar algunos efectos adversos de la pandemia ligados a la calidad de vida de los ciudadanos. Se trata de una plataforma virtual gratuita que brinda asistencia en tiempo real de telemedicina y botones de emergencia.

Esta app, que se llama Testeate Doctor y que fue desarrollada por la empresa, permite el acceso a videollamadas con uno o varios médicos a la vez, además de la solicitud de turnos y consultas y el acceso a resultados de estudios especializados o de rutina.

De esta manera, sin moverse de sus casas los pacientes pueden resolver consultas, recibir o intercambiar información como análisis clínicos, radiografías o cualquier otro documento para realizar el seguimiento de un tratamiento, al tiempo que toda información que se genere a partir de la consulta queda guardada en una ficha médica digital.

La iniciativa agrega además la posibilidad de personalizar “botones” de emergencia, que pueden ser utilizados según las necesidades actuales de aislamiento social o situaciones complejas. Por ejemplo: resolver emergencias domiciliarias para adultos mayores, para casos de violencia de género o de emergencias relacionadas a delitos sobre la propiedad o las personas. Estos botones se configuran, y están integrados con tecnologías de geolocalización, que permiten construir un mapa de calor y visualizar el estado de situación.

En marzo, cuando en la Argentina se empezaban a registrar los primeros casos de infecciones por coronavirus, Andromeda lanzó previamente Testeate, una plataforma específica para resolver dudas acerca de la enfermedad y que ya está funcionando en varios municipios del país como el caso de Mar del Plata y de Pilar.

La app surgió para brindar a los ciudadanos datos oficiales, números de teléfonos de emergencias y direcciones en casos de surgir alguna urgencia. Funciona a partir del módulo de Autotest, que permite a las personas de manera remota autoevaluarse los síntomas de COVID-19, gestionando los casos por el cuerpo médico y tomar decisiones en base a información, construyendo un mapa de calor por zona o región con los casos positivos o sospechosos. Este módulo está preparado para resolver también otros casos como dengue, gripe, entre otras enfermedades.

Pero además, analizando las necesidades que se fueron generando en este sentido, la compañía potenció un servicio que en estas épocas es sinónimo de exigencia en varias actividades: la verificación, identificación y autentificación virtual de determinadas operaciones. Lejos de tratarse de una solución compleja, a la que muchas veces se la asocia exclusivamente con el mundo fantástico de la ciencia ficción, hoy es una realidad que está al alcance de cualquiera y es requerida para prácticas más cotidianas de lo imaginado.

A través de SOBIO Biometric, por medio de una plataforma web o mobile, el servicio integra procesos biométricos como la validación de identidad, con el fin de minimizar el fraude y de proveer mayor confiabilidad en las transacciones. Son procesos de biometría simple (el servicio, de hecho, se puede hasta alquilar) diseñados con una tecnología que permite el reconocimiento facial, de voz, lectura de huella dactilar y de iris, entre otros. Así, se pueden completar procesos de forma íntegramente digital como altas médicas, financieras, transacciones bancarias, verificación remota de asistencia de personal, procedimientos para el ecommerce, echando por tierra los impedimentos o riesgos que hoy desencadena la modalidad presencial.

Ahora bien, independientemente de la tecnología, los servicios que tendrán éxito de cara al futuro serán aquellos que estén diseñados para ofrecer soluciones integrales y pensados para subsistir más allá de la pandemia. Hoy los usuarios están más predispuestos que nunca a asumir esos cambios. La mejor de las horas es ahora.

Por Maximiliano Kunz, CEO de Andromeda Group Latam.