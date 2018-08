"Digital-last": la nueva estrategia empresaria para ganarle a la crisis

Con el objetivo de acelerar la innovación que permita hacerle frente a la crisis mundial que atraviesan los medios de comunicación, MediaParty 2018 vuelve a poner frente a frente en Buenos Aires a emprendedores, programadores de software, periodistas y diseñadores de todo el mundo. Por séptimo año consecutivo, el espíritu emprendedor, los datos abiertos, el software libre y el conocimiento abierto se reúnen bajo un formato único, que en esta edición fusionará a empresas como New York Times, The Guardian, Vox, ProPublica, Watchup, Neo4J, o DocumentCloud, Quartz, Google, Facebook, con comunidades regionales, el Centro Internacional de Periodistas, y desarolladores de los cinco continentes.

"El MediaParty se convirtió en un evento internacional donde se discuten las problemáticas de los medios actuales de nuestro país y del mundo. En un contexto de crisis de los medios tradicionales y en el que la manera en que consumimos culturas se modifica cada día, parar la pelota y pensar sobre lo que estamos haciendo se vuelve fundamental, no sólo para la gente que trabaja en la industria sino también para los estudiantes, quiénes muchas veces están atados a planes de estudio que no reflejan la actualidad de los medios en los que van a trabajar", explicó Gino Cingolani, integrante de Hacks/Hackers BA, empresa encargada de la organización de MediaParty 2018, en diálogo con Infotechnology.

“Es un evento de tres días y como tal requiere una planificación importante. Lo más difícil fue al comienzo. Ahora lo más difícil es establecer los oradores y confirmar la convocatoria, como así también el nivel de los speakers, y sobretodo, tener en cuenta que no es solo escuchar sino sentarse a trabajar, proponer ideas y hacer cosas, es decir, requiere un poco de esfuerzo. Se necesita esfuerzo, programación, y cierto grado de obligación por parte de los talleres para que todo fluya”, añadió Mariano Blejman, otro de los fundadores de Hacks/Hackers BA.

La feria, que comenzó este martes y finalizará mañana, se realiza en el Centro Cultural Konex. Para esta edición, Hacks/Hackers BA estima que la asistencia rondará entre las 2500 y 3000 personas. "Hubo y habrá keynotes destacadas. Una de las mejores es la que presentará el equipo de Uber sobre herramientas de visualización de datos. Por otro lado, en proyectos locales, se destacó el desarrollado por Economía Femini(s)ta para el poroteo de la votación de la Ley de Interrupción del Embarazo en Diputados, primero, y en el Senado, después", puntualizó.

Mirá también Polémica aplicación que ayuda a encontrar solteros millonarios Se llama Luxy. Ofrece un servicio similar a Tinder pero está orientado especialmente a personas con grandes recursos económicos.

En ese sentido, Aldana Vales, integrante de Economía Femini(s)ta, detalló cómo surgió la idea del proyecto. “Creamos la planilla colaborativa en febrero para ver cómo se iba a desarrollar la votación del proyecto de ley, pero sobretodo, para tener clara la posición de cada diputado y senador”, precisó. “El año pasado tuvimos una experiencia exitosa con otra planilla colaborativa. Sabíamos que este tema puntual iba a estar en agenda y nos pareció una buena idea ponerlo otra vez en práctica”.

MediaParty 2018 contará con más de 20 ponencias a cargo de expertos globales entre los que se destacan Jeff Jarvis (Universidad de la Ciudad de New York); Aron Pilhofer (creador del equipo interactivo de The New York Times); Amanda Hickman (exdirectiva del laboratorio de innovación de Buzzfeed); Emily Goligosky (integrante de The Puzzle Project); Shan He (equipo de ciencia de datos de Uber); y Emily Withrow (desarrolladora de bots en Quartz).

Por el lado de la investigación asistida por innovación, estarán Rigoberto Carbajal, jefe tecnológico de ICIJ, la organización que coordinó la investigación de Panama Papers y Paradise Papers y Andrew Fishman, uno de los primeros en sumarse a The Intercept, el sitio que tuvo la primicia de los documentos de Edwards Snowden sobre los programas de espionaje de la CIA y la NSA, a través de The Guardian, entre otros. Además estará An Xiao Mina, creadora de Check, plataforma que verifica información para dejar expuestas noticias falsas; Marco Túlio Pires (Google News Lab), e ingenieros de Facebook que trabajan en el equipo de acuerdos con medios periodísticos globales.

CA CARLOS ALTEA