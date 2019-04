Día de furia: el brutal y delirante ataque de un taxista que se volvió viral

Durante la tard del pasado sábado 6 de marzo y la mañana de hoy, 'Aguante Uber', 'Uber' y 'Viviani' se convirtieron en trending topic (lo más mencionado) en Twitter luego de la viralización de un violento video entre un taxista y el conductor de un auto particular en pleno barrio porteño de Villa Urquiza. El video, que dura 2 minutos y medio, muestra una feroz pelea entre un conductor y un taxista donde se pueden ver patadas, trompadas, vidrios rotos y hasta un intento de atropello por parte del taxista. En un primer momento se pensó que era un conflicto enmarcado en el duelo Taxi-Uber pero no resultó ser así.

"La descripción que le di a la policía es la de un hombre alto, corpulento, de aproximadamente 40 años. Yo asumo mi parte de la culpa y haber entrado en la disputa, haber violentado su auto, pero lo que me hizo generó que defienda mi vehículo y también a mi hijo, que viajaba conmigo", reveló Fabio Rojas, dueño del Chevrolet Corsa gris a Infobae, tras indicar que en la primera detención del taxi el conductor le gritó: "Dale dale, bajá, bajá. ¿Me puteaste? Bajá a ver si te la bancás".

"Nos detuvimos, bajamos y nos insultamos. Nos tiramos un par de trompadas pero nada grave. Cuando volví al auto para irme, caminó sobre el capó y me rompió todo el parabrisas. Ahí me volví loco y quise pelear con él. Le pedí a mi hijo que no se metiera. En ese momento no me di cuenta de lo que estaba haciendo y me arrepiento", contó Rojas tras el hecho que ocurrió en La Pampa y avenida Triunvirato, pleno barrio porteño de Villa Urquiza.

El origen del conflicto habría sido un roce que tuvieron a 200 metros en Avenida Triunvirato. Cuando llegaron al semáforo se bajaron y empezaron a insultarse.

Luego del combate, el taxista se intentó dar a la fuga pero no sin antes golpear el vehiculo de su adversario yendo marcha atrás. La mujer y la bebé que se ve suben al taxi serían su mujer y su hija.

La Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 2 a cargo del doctor Norberto Briottosolicitó iniciar actuaciones por infracción de los artículos 89 y 183. También se recepcionó la denuncia del dueño del Chevrolet Corsa, se tomaron fotografías de su vehículo y se solicitó la patente del taxi que se dio a la fuga.

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suspendió la licencia del taxista, quien hoy debería comparecer ante las autoridades judiciales, según lo publicado por la agencia de noticias Télam.