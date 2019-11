Detectan otro caso de la estafa del préstamo: te engañan por internet y te "enchufan" deudas

Como informó anteriormente Infotechnology, llegó al país una nueva estafa a través de ventas por internet. En esta tetra, el estafador se aprovecha de una venta a través de e-commerce o tienda digital donde la transacción se haga por fuera de los canales propios de sitio o aplicación. Usando ingeniería social, la víctima cae presa de una serie de pasos que acaban en una estafa: el producto jamás vende y quien cae en la trampa queda endeudado con un préstamo personal.

Ahora, una mujer en Córdoba volvió a ser víctima de la estafa. La damnificada intentó vender un producto a través del sitio de e-commerce OLX. A las pocas horas se contactaron desde Buenos Aires para hacerle una oferta, acordaron el precio y el supuesto comprador le dijo que su jefe iba a realizar la transferencia bancaria.

"Yo pasé el CBU y al otro día un tal Fernando se comunicó para decirme que en vez de depositar $ 8.000 depositó 15.000. Que por favor transfiera ese dinero de más a una cuenta de un tercero", contó la mujer. "Tenía una actitud sospechosa. A la noche empezó a amenazarme, me dijo que era de servicios de inteligencia para que le mande la plata", dijo.

Ya con sospechas firmes de que algo raro pasaba, Alejandra fue hasta el banco el día siguiente y vio que quien le había transferido el dinero era la empresa "Reserva del norte". "Googleé la información y lo primero que me aparece es que es una empresa que realiza estafas", alertó. "Te transfieren el dinero y luego generan una deuda como si yo hubiese pedido un préstamo. Acudí a Delitos Económicos de la Provincia y me dijeron que no es el único caso en Córdoba", resaltó la víctima.

El deposito se trata en realidad de una máscara. Ese depósito proviene de una financiera que ofrece créditos en el acto con sólo la presentación de un CBU y DNI, a modo de adelanto de dinero. Los estafadores reciben parte de ese préstamos y lo hacen pasar como un error de depósito. La víctima, por su parte, queda con la deuda.