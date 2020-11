Después del Black Friday, llegó el Cyber Monday: última chance para comprar afuera con descuentos

Amazon dio por finalizado su evento anual Black Friday 2020 pero los descuentos continúan en una nueva edición de Cyber Monday. Todos los lunes después del Día de Acción de Gracias, se festeja el “ciberlunes” en Estados Unidos. Desde la Argentina, se pueden aprovechar las ofertas de Amazon Alemania, Reino Unido, España, Estados Unidos e Italia.

Cómo chequear las ofertas disponibles

Cada país tiene su propio sitio web con ofertas. Están divididas por categorías. Se recomienda chequear continuamente las ofertas porque los vendedores lanzarán miles de ofertas relámpago. Son ofertas y rebajas entre 20 y 60% en productos por tiempo limitado.

Todas las ofertas del Cyber Monday en Amazon España.

Todas las ofertas del Cyber Monday en Amazon Alemania.

Todas las ofertas del Cyber Monday en Amazon Estados Unidos:

Todas las ofertas del Cyber Monday en Amazon Reino Unido.

Todas las ofertas del Cyber Monday en Amazon Italia.

Cuáles son los productos estrella

Samsung Galaxy Tab S6 128 GB: la tableta cuesta $499 libras esterlinas y está rebajada 19%. Puede comprarse en Amazon Reino Unido sin problemas en este enlace. Funciona con CPU Qualcomm, sistema operativo Android y ocho procesadores. Viene equipada con la lapicera Samsung S Pen. Se estima que la batería dura 14 horas.

Apple Watch Series 5: cuesta $399,05 y está 31% OFF. Puede comprarse en Amazon en este enlace. Es la versión de 44 mm y está hecho de aluminio en oro rosa arena.

Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB: está rebajado 13% y cuesta $999 euros. Puede comprarse en Amazon España aquí. Funciona con chip A13 biónico, pantalla OLED súper retina XDR de 6,5 pulgadas y triple cámara en la parte trasera de 12 megapíxeles.

Los fanáticos de Apple podrán conseguir 4% de descuento en productos seleccionados en el sitio oficial de Amazon España. Se pueden chequear los productos en stock en este enlace.

Xiaomi Redmi Note 9: está rebajado 30% y cuesta $159.90 euros. Se puede conseguir a través de Amazon Alemania en este enlace. El celular Xiaomi Redmi Note 9 es uno de los modelos más comprados por los argentinos en el último tiempo.

Acer Chromebook Spin: la notebook está rebajada 30% y cuesta $239 euros. Funciona con un procesador MediaTek MT8183, 4 GB de memoria, 4 GB de RAM y tarjeta gráfica Qualcomm. Puede comprarse en Amazon Alemania haciendo clic acá.

Tiendamia: cómo comprar puerta a puerta en Estados Unidos y que llegue a la Argentina

Tiendamia es un marketplace que agrupa productos de Amazon, eBay y Walmart. La compañía opera en varios países de la región y permite acceder a miles de productos del exterior. Al comprar en Tiendamia es posible no solo acceder a una amplia gama de productos sino también a facilidades de pago: el sitio permite pagar en pesos, con cuotas congeladas y con tarjeta de crédito.

A través de esta plataforma, se pueden conseguir diferentes productos que también se entregan en mano a los clientes con diferentes servicios de courier. La diferencia es que en este caso el usuario puede optar por la entrega del Correo y debe llenar los formularios pertinentes.

Por el Cyber Monday, entre los productos destacados pueden encontrarse computadoras, auriculares inalámbricos, videojuegos para PlayStation, relojes inteligentes y aspiradoras robot.

DHL LATAM se sumó al Cyber Monday: cómo comprar

La nueva plataforma, DHL LATAM eShop, permite a los clientes comprar directamente en más de 100 tiendas en línea de EE. UU., pagar por el producto, transportación e impuestos, con todos los envíos entregados por DHL Express hasta la puerta del comprador. DHL LATAM eShop estará disponible inicialmente en 7 mercados: Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay y Panamá. Sin embargo, próximamente estará disponible en todo Centro y Sur América.

La plataforma se llama LATAM eShop y está pensada para que los usuarios de Latino América tengan acceso a las mejores ofertas del año que se generen durante fechas importantes como Black Friday, Cyber Monday y Navidad. Por el Cyber Monday, DHL puso a disposición descuentos en Macy’s, GAP, Amazon, Ralph Lauren, entre otros en su página web.

Los consumidores tienen la oportunidad de comprar desde una sola tienda, o comprar desde múltiples tiendas y consolidar los productos seleccionados para que viajen juntos al país destino a través de DHL Express.

Los límites para compras siguen siendo los mismos que a través de otros servicios como el Puerta a Puerta del Correo: se pueden realizar hasta 5 envíos años año, con un tope de u$s 2.500. Asimismo, el límite es de 50 kilos por compra. En el resumen de la tarjeta del comprador se refleja el mismo importe en dólares (está incluido el impuesto del 35%) que muestra la plataforma al hacer el checkout.

A diferencia de las otras alternativas, el sistema de DHL trabaja con una cantidad fija de tiendas en línea que, si bien incluye tiendas de primera línea (inclusive Amazon) no cuenta con la flexibilidad total.

Qué tener en cuenta antes de comprar en Amazon desde la Argentina

Hay que tener en cuenta que toda compra que se realiza al exterior tiene los dos impuestos extra de estos tiempos: el recargo del impuesto PAÍS de 30% y 35% de descuento a cuenta de ganancias. O sea que a los precios expresados hay que sumarle esos porcentajes. Igualmente, los productos indicados o no se consiguen en la Argentina o incluso con los impuestos quedan por debajo de los valores locales.

Además, las compras en dólares con tarjeta restan al cupo mensual. Si se gasta US$ 50 en una compra, solo se podrá comprar US$ 150 en el banco para ahorro. Si, por ejemplo, se gasta US$ 300, es decir el precio excede el cupo de US$ 200, el mes próximo solo se podrá comprar US$ 100.

Cómo comprar en Amazon desde la Argentina

La compra debe realizarse a través del servicio Amazon Global, un servicio logístico exclusivo de la plataforma que permite comprar desde muchos lugares del mundo (Amazon.com, el de los Estados Unidos ya está habilitado). Lo interesante de esta posibilidad es que se paga todo junto, el producto y un valor estimado por deducción de impuestos de importación y trámites en la Aduana. Es decir, el precio es final. Y en caso de que esa estimación quede por encima, te van a devolver el dinero, aunque no está escrito en piedra.

Usar Amazon Global significa que no hay que pagar nada extra, no hay que avisar al Correo que hicimos una compra ni hay que ir a buscar el producto a la Aduana: el paquete llega al domicilio que indiquemos, en cualquier lugar del país.

El tiempo de espera es relativamente corto: hay casos en los que, incluso en plena pandemia, los productos llegaron en cinco o diez días. En cualquier caso, Amazon le da a sus compradores la posibilidad de seguir todo el proceso logístico. Por ejemplo, los compradores estuvieron notando que las compras en Amazon Inglaterra tardan tan solo cuatro días en llegar a Argentina.

Cuáles son los pasos a seguir

Fácil: luego de realizar la búsqueda en, por ejemplo, Amazon.es, hay que pasear por las opciones de la izquierda hasta encontrar “Envío Internacional elegible” para asegurarse así que el producto será enviado vía Amazon Global.

Hay que poner lo que queramos comprar en el carrito (no usar la opción “Comprar ahora”) y luego ir a cerrar la compra. Finalmente, se elige la dirección (o se carga la dirección como lo haríamos acá) y la opción de pago.

En el domicilio de facturación hay que poner la dirección donde llega el resumen de la tarjeta. Ah: si aparece un cartel que dice, en letras rojas, “El vendedor que has elegido para este producto no realiza envíos a Argentina”, no hay que hacerle caso porque lo suelen enviar igual.

Eso sí, es importante que el producto que se quiere comprar tenga la siguiente leyenda: “Vendido y enviado por Amazon”. La cuenta de Twitter Oportunidades Online (@OporOnlineAr) asesora a argentinos para que traigan productos del exterior sin problemas.