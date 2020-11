Denuncian un hackeo contra un sitio oficial, pero el Gobierno lo desmiente: qué pasó

Una empresa de seguridad dice haber encontrado información sobre un hackeo al sitio oficial Argentina.gob.ar. El sitio desde donde el Ejecutivo da cuenta de la gestión y de la agenda estatal habría sido el objetivo de los hackers quienes sostienen haber secuestrado cerca de 50 gigas de información. "Deberían contactarnos", se lee como mensaje y está adjudicado al grupo de supuesto origen ruso "REvil"; que sería el autor de la irrupción en la seguridad de los servidores argentinos. "Si no se ponen en contacto en el lapso de una semana, vamos a difundir todo lo que descargamos", alertaron.

La información fue primariamente divulgada por redes sociales en la cuenta de Dark Tracer, una empresa de ciberseguridad. En principio se trataría de un caso de ranmsonware: los ciberdelincuentes acceden a información sensible que usan como "rehén" para pedir un rescate.

[BREAKING] The #REvil #ransomware group leaked a screenshot of the stolen 50GB materials from the official portal of Argentina(https://t.co/PSKY9R9jfV) to the DarkWeb. pic.twitter.com/99G6w3oYQ3