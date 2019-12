Deja vú del 2001: vuelve el "Club del trueque" y las ofertas incluyen aires, compus y celulares

Se vende casi nueva esta Play 4”, dice la oferta. No esconde el polvo de sus hendijas y la foto está tomada con flash. La imagen es seca, no tiene filtros. Y lo más importante: aunque no hace público el precio, posiblemente cueste menos de lo que cuesta en el mercado.

En lo formal, Marketplace es un espacio para que las personas descubran y encuentren artículos que les interesan para comprar o vender.

Y, desde el vamos, en el Marketplace de Facebook nadie caretea nada, tampoco hay espacio para la sofisticación ni para el misterio: la única verdad es la realidad.

Se sabe porque casi toda la humanidad está ahí: Facebook es un espacio para que las personas se conecten, compartan, descubran y, también, se ha utilizado —desde los incipientes grupos y las ferias online— para comprar y vender productos.

A medida que esta tendencia creció a nivel mundial, los ingenieros de la red social crearon Marketplace y que ese sea el espacio concreto donde los usuarios puedan comprar, vender y buscar cosas que quieran.

En su espíritu, Marketplace tiene algo de nostalgia del viejo Mercado Libre (y de las páginas semejantes que luego fueron absorbidas o bien terminaron desapareciendo): precios de reviente, buena mercadería y nula comisión. ¿Qué se consigue?

Desde celulares usados pasando por prendas, muebles, videojuegos, bazar, autos, juguetes para bebés, materiales para la construcción, discos, libros, historietas, etcétera, etcétera y no entran los etcéteras.

La sensación de mercado infinito y scrolleable, una especie de Ejército de Salvación de Pompeya 2.0. Algo que creció en estos tiempos de crisis, según un informe publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

“En 2016 lanzamos Marketplace con el fin de darle un espacio a todas las personas que formaban parte de grupos de compra y venta en la plataforma. Vimos que una de las razones más comunes por las que las personas usaban

grupos era para comprar y vender, así que creamos Marketplace para mejorar aún más esa experiencia y abrirla a más personas. Allí, las personas también pueden usar Messenger para comunicarse”, explica Thiago Moreira, director de Marketplace para América latina.

Como las audiencias más jóvenes fueron migrando hacia Instagram (según una investigación de Digiday, “Instagram es la plataforma ideal para llegar a las audiencias de menos de 20 años”), Facebook se convirtió en un territorio

más propicio para los adultos mayores.

De hecho, la consultora eMarket aseguró que, por ejemplo, en los Estados Unidos la red social Facebook está perdiendo usuarios en un volumen mayor al que esperaban. Y que, en 2018, cosecharon 1,3 millones de usuarios menos que Instagram y 4,9 millones menos que Snapchat. ¿Entonces?

Ese movimiento garantizó a Facebook convertirse en el reservorio adulto, en la primera gran red social donde habitan mamás, papás, tíos y abuelos.

Mientras, en el vértigo de tener a Facebook como la principal ventana de navegación de internet (la Asociación Servicios Integrales para el Envejecimiento Activo de España señala que “el 44 por ciento de las personas mayores

de 65 años utiliza Facebook y WhatsApp como red social”), la oportunidad de conocer mercados digitales queda a mano. Memes políticos, comentarios a El Cronista, saludos cumpleañeros y compra, venta y permuta todo a mano, a un mismo clic de distancia, sin salirse de Facebook. Ahí la ventaja de Marketplace.

Entretanto, el antecedente del Marketplace radica en los grupos en los que, también, se juntan usuarios con intereses particulares. Incluso, muchos de esos grupos todavía persisten y están atravesando su momento más luminoso. Tal es el caso de Cheap 2 Cheap CABA que, al momento de escribir este artículo, cuenta con 33.456 usuarios activos y funciona desde el 18 de octubre de 2016.

“En Cheap 2 Cheap CABA se publica, se describe el producto, se sube fotos y los usuarios pueden poner el precio o no”, apura Agustín Herrero, un distribuidor de

lubricantes que, asimismo, oficia de responsable y creador del grupo.

De paso, ¿por qué algunas publicaciones van sin precio? “Porque después se presta a confusión cuando la publicación es vieja y, al vivir en la Argentina,

varían los precios de una semana a la otra.”

¿Cuál es la principal ventaja competitiva de Marketplace y los grupos de Facebook? Mientras sitios como Mercado Libre cobran un 15 por ciento de comisión, Marketplace no cobra ninguna. ¿Cuál es el riesgo de esa transacción? Que no está mediada por nadie. ¿Cómo puede garantizarse cierta seguridad? Por lo verosímil del perfil y los siempre fieles “amigos en común”.

De manera que, en rigor de verdad, cada intercambio se autorregula a sus reglas, bases y condiciones. Ahí flotan el cómo, cuánto, dónde, cómo y por qué. “Facebook no interviene en las interacciones y ambas partes son responsables de todo el

proceso de compra y venta, transacción, envío, etcétera”, apunta la voz de Marketplace.

A la sazón, todas las publicaciones deben cumplir con las Políticas de Comercio

de la red social (en las que se detalla qué se puede vender en Facebook) y las Normas Comunitarias (relacionadas con imágenes y descripciones).

Dentro de tanta libertad, ¿existen casos extremos? Por supuesto, como este: “Una mujer recuperó una bicicleta que le habían robado y que el ladrón publicó para la venta en un aviso de Facebook”, apunta un titular del matutino Clarín.

“El ladrón subastaba la bicicleta en $ 7.000”, seguía el periódico. En consecuencia, ¿toda la mercadería es de procedencia dudosa o proviene de actividades ilícitas?

Ni cerca. Hay un tendal de particulares que encontraron en Marketplace y en los grupos de compra y venta una manera de deshacerse de sus cambalaches, de ofrecer su producción, de conseguir lo inconseguible.

Cómo es el exclusivo "Club del trueque" para ejecutivos: ya tiene 1.000 socios Testigo de cómo sus amigos recibían productos de las empresas en las que trabajaban y ya no sabían qué hacer con ellos, Sacha Spitz (32) tuvo una idea. Se le ocurrió crear una plataforma que formalizara algo que muchas veces ocurría de manera informal: el intercambio de productos entre empleados de empresas.

Otro elemento interesante de Marketplace también radica en la posibilidad de delimitar un territorio de búsqueda, un recorte geográfico para conseguir u ofrecer

a un paso de distancia. De esta (y de alguna) manera, Facebook colabora con la federalización de las ofertas y demandas. Se abren nuevos pequeños mercados digitales en función de las zonas.

Y al ser Facebook una red social que todavía mantiene un flujo de usuarios altísimo (dato de Latamclick: ¡32 millones de cuentas son argentinas!), su Marketplace se convierte en un espacio tentador. Y, en convivencia con sus actividades cotidianas, sin las presiones de pagar por su publicación, los usuarios buscan y publican sin condiciones.

Sobre esa premisa opera el grupo de Facebook “Compra-Venta -Intercambio de Libros COLEGIO EMAUS”, en el que una mamá, María Florencia Olano, resignificó el material que sus dos hijos iban prescindiendo a medida que crecían. “Este año se empezaron a sumar mamás de otros colegios de la zona”, dice María Florencia, que es licenciada en Comercio Internacional y emprendedora.

“En el grupo se ofrecen libros usados, de texto y de lectura, esa es la idea”, continúa. El grupo fue creado el 5 de marzo de 2017, oscila los 1.500 miembros (solo de la zona de El Palomar) y tiene su mayor período de actividad en marzo y en diciembre (al comienzo de las clases y en la franja recuperatoria). “Salió de una necesidad puntual, fue lo que se me ocurrió, yo no gano nada”, se sincera.

“Gano al vender los libros igual que el resto de la gente.” Por la fuerte actividad, tanto Marketplace como los grupos de compra y venta funcionan más activamente en períodos de crisis económica. “Es cierto, como no hay comisión, hoy por hoy la gente vende todo por grupos y Marketplace”, apunta Agustín Herrero. En la primera

mitad de 2019 la desocupación llegó al 10,1 por ciento, de acuerdo a la medición del primer trimestre de 2019. Se trata del valor más alto en 13 años. “Vemos el crecimiento no solo de los miembros sino de la actividad al interior de los grupos”, indica el consultor político Pablo Carrasco.

Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, predijo que en breve “30 millones de personas usarán Facebook News”, su flamante sección de noticias. Así, Zuckerberg,

quien sigue en el medio de las polémicas por el manejo de la información, los juicios de Cambridge Analytica y la viralidad de las fake news, dijo —junto a Robert Thomson, presidente ejecutivo de News Corp, en un evento en la ciudad de Nueva York— que “lo que ha cambiado en los últimos años es que tenemos

pestañas secundarias para trabajar”.

Así, se supone, que irán desplazándose los usuarios: ante las nuevas necesidades que vayan apareciendo, Facebook estará ahí para interpretarlas. Siempre estará el misterio de…¿para qué? Aunque, por lo pronto, que no es poco, sirva para desprenderse de una Play 4 casi nueva con polvo en sus hendijas.

H HERNAN PANESSI