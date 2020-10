De las peores villas a CEOs: el plan para que salgan de la pobreza y ganen $ 100.000 por mes

Mientras la pandemia amenaza con hacer colapsar el sistema sanitario, un proyecto avanza a paso firme y promete ser un verdadero respiro para el país. La situación en barrios como Fuerte Apache, Barrio 31 y Soldati es crítica y Semillero Digital busca acortar la brecha digital entre jóvenes de bajos recursos que no tienen acceso a la educación digital. La iniciativa trata de enseñar ‘oficios digitales’ a preadolescentes, adolescentes y adultos jóvenes entre 18 y 35 años para que se inserten en el mundo digital. MercadoLibre, PedidosYa, Visa y Adidas son algunas de las empresas que están apalancando las capacitaciones y cursos gratuitos.

La iniciativa comenzó en 2019 con tres cursos de los que participaron 65 alumnos de Barracas, Virreyes y Barrio 31. Este año, la meta es concluir con cuatro capacitaciones impulsadas por Mercado Libre sobre desarrollo de tiendas eCommerce y herramientas para manejo de redes sociales. De este curso participan más de 85 jóvenes.

Semillero Digital

Los desarrolladores son los encargados de levantar las paredes de código que luego conformarán los programas que utilizan miles de millones de usuarios en todo el mundo (allí donde haya una PC o un smartphone), requieren de aptitudes y herramientas, apelan en su trabajo diario a una gran variedad de soluciones creativas y, lo más importante, son codiciados por las grandes firmas tecnológicos, que no dudan de poner a disposición todos los beneficios a su alcance para captar a los mejores talentos. Tener conocimientos en lenguajes de programación y herramientas digitales son claves para pasar del empleo informal al formal.

Estas particularidades del sector se ven reflejadas también en los sueldos. Según el sitio de sueldos Glassdoor, los programadores junior, es decir sin experiencia previa, ganan entre $31.000 y $59.000. A estos le siguen los programadores senior y semi senior, arquitectos, los líderes técnicos y los product managers, que tienen ingresos que van desde los $122.000 a los $160.000.

“Por primera vez en la historia de una industria una persona puede capacitarse tan rápido y lograr insertarse en el mercado laboral profesional con un empleo en blanco”, asegura Demian Niedfeld, cofundador de Semillero Digital y CEO de Ukelele, agencia líder en Growth Marketing para eCommerce.

Los profesionales IT no son indiferentes frente a la inequidad: reconocen que muchas personas no pueden acceder a capacitaciones digitales pagas y quieren acercar ese universo que a veces parece lejano a los jóvenes. Semillero Digital está en contacto con las organizaciones sociales de los barrios para lograr las capacitaciones dentro de los barrios vulnerables.

En términos de aumento salarial, según Mercer, el sector de tecnología lidera los aumentos: Fintech (42,7%), High Tech (41,8%), Retail (40,4%), Consumo Masivo (40,2%), Agro (40,1%), Ciencias de la Vida (40%) y Automotriz (40%). Los números por sí solos impactan y se ven respaldados por el apoyo gubernamental, que en la última década ha trabajado para potenciar esta rama. La mirada estatal sobre la actividad es clara: el país necesita más y mejores desarrolladores locales.

“A los jóvenes les acercamos la posibilidad de acceder a cursos cortos para educarse en oficios digitales para puestos específicos de alta demanda laboral. Por su parte, a los profesionales les facilitamos el canal para generar una labor para reducir la pobreza económica e integrarse socialmente con otros, a partir de compartir sus conocimientos y experiencia profesional”, concluye Niedfeld.