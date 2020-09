De Córdoba a “enamorar” a Bill Gates: la historia de la nueva empresa argentina que la rompe afuera

El espíritu emprendedor no se detiene en aquellas personas inquietas que buscan romper paradigmas y parecen encontrar nuevos modelos de negocios en donde otras no. Dos argentinos fundaron una startup que busca soluciones tecnológicas mediante Internet de las Cosas (IoT) y desarrollos en Inteligencia Artificial para eficientizar procesos dentro de la industria alimenticia.

Webee se fundó en 2013 en Córdoba de la mano de un cordobés y una salteña. Este año, se consolidó como una de las empresas tecnológicas más innovadoras en IoT. Su co-fundadora Cecilia Flores recibió el reconocimiento “Female Founders Competition”, organizado por M12 Venture Capital de Microsoft junto a Mayfield y Pivotal Ventures, una compañía de inversión que incentiva proyectos tecnológicos de mujeres. La directora de la compañía de inversión Mayfield y Pivotal Ventures es Melinda Gates. Finalmente, consiguieron una inversión de US$ 2 M.

“El caso de Webee es la muestra clara del impacto del talento argentino y del diferencial que generan con propuestas tecnológicas con valor de negocio", asegura Amartino, director de Microsoft for Startups Latinoamérica. La startup forma parte del programa de Microsoft para Startups.

La startup está basada en Microsoft Azure y su objetivo es generar procesos productivos sustentables en un mundo donde un tercio de la comida elaborada cada año se pierde. El 40% de ese desperdicio se debe a ineficiencias en la producción.

Webee desarrolló herramientas que sensorizan operaciones industriales, campos y fábricas para que obtengan mejores resultados basados en datos y en tecnología en la nube. Actualmente sus fundadores, Lucas Funes y Cecilia Flores, viven en Silicon Valley y trabajan hace siete años en el desarrollo tecnológico de Webee.

“Nos enfocamos en que esta forma de tecnología pueda ser accesible para compañías que no necesariamente tienen know how tecnológico o tienen ingenieros especializados. El desarrollo es complejo y requiere muchísima codificación, lo que hicimos fue detectar la dificultad del mercado de adoptar más tecnología porque los recursos de ingeniería son escasos. Creamos una solución end to end que hace absolutamente todas las partes del proceso y no necesita codificación. Permite que una persona con conocimiento básico de IT pueda desarrollar todo el proceso sin necesidad de generar ni una línea de código”, explica la fundadora.

Cuál es la propuesta de Webee para el agro argentino

La startup cordobesa apuesta al sector agro argentino: quieren lograr tecnología accesible con una batería de soluciones específicas para el campo. Webee lanzó un ecosistema de soluciones de más de mil dispositivos para monitoreo remoto, automatización de procesos industriales y agricultura de precisión. Los dispositivos permiten monitorear el estado de los silos bolsas, la temperatura, la humedad, el potasio de los suelos en tiempo real, entre otras variables.

“Hoy en día, muchas empresas desconocen las oportunidades que genera la utilización de Internet de las Cosas, cuya tecnología vuelve a los objetos más inteligentes. Por ejemplo, con estas aplicaciones se pueden sensorizar campos para detectar cuál es el mejor momento para una cosecha, prevenir posibles plagas, etc.; o, gracias a modelos predictivos, anticiparse a que una máquina se rompa en una fábrica”, sostiene Cecilia.

"Esta tecnología tiene su complejidad. Nos permite conectar unos sensores al campo para detectar variabilidad en ciertos indicadores. Es infinita la cantidad de cosas que se pueden monitorear", concluye.