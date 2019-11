Cyber Monday ofrecerá descuentos de hasta 65% y en 18 cuotas sin interés

Más de 550 empresas de todo el país participarán a partir del próximo domingo del Cyber Monday 2019, el último gran evento de ofertas online organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) este año.

La muestra empezará el próximo 4 de noviembre y se extenderá –en un principio- hasta el 6 de noviembre.

Hasta el día del lanzamiento, como suele suceder, los organizadores mantienen un importante hermetismo respecto a cuáles serán las ofertas más destacadas que se mostrarán en esta ocasión.

No obstante, Infotechnology pudo saber que algunas de las firmas que se sumaron a la propuesta ofrecerán rebajas de hasta 50% y, en algunos casos, hasta 18 cuotas sin interés.

Desde Garbarino confirmaron que la firma manejará descuentos de hasta 40% y con hasta 18 cuotas sin interés. “Vamos a estar sacando continuamente novedades y ofertas bomba con rebajas agresivas”, remarcaron desde la empresa.

Musimundo, en tanto, lanzará rebajas de hasta 50% en diferentes productos con una financiación de 18 cuotas sin interés.

El gigante tecnológico Samsung será una de las firmas que también se sumará al Cyber Monday con descuentos y beneficios exclusivos, que estarán disponibles en los principales retailers del país, operadoras de telefonía, y en la tienda online Samsung.

La firma precisó que las personas podrán acceder a descuentos de hasta 45% y una financiación de hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados.

Los descuentos se verán reflejados en una variedad de productos de la marca como smartphones, accesorios, televisores, lavarropas y heladeras.

“El desafío consiste en mejorar la experiencia de compra del usuario en los canales online para que, complementado con la acción promocional del Cyber Monday, tengan acceso a precios más competitivos y una financiación que les permita acceder a la mejor tecnología e innovación”, agregó Guido Shama, Online Business Sr Manager de Samsung Argentina.

Desde Motorola, por su parte, adelantaron que en el Cyber Monday ofrecerá descuentos de hasta 20%, que representarán rebajas que oscilarán entre los $ 1.000 y $ 3.000, de acuerdo a los distintos productos.

La operadora Personal, en tanto, ofrecerá diferentes smartphones con descuentos de hasta 50%. Por su parte, Cablevisión lanzará una promoción de 50% off para su servicio Internet Flow.

Más ofertas

Linio, el marketplace del Grupo Falabella, participará del evento con 400 “MegaOfertas” en la página oficial del Cyber Monday, y financiamiento de hasta 12 cuotas sin interés.

Linio propondrá 60% off en electrodomésticos, TV, audio y video, 50% off en belleza, salud y hogar, 40% off en computación, celulares y videojuegos, y 30% en juguetes y artículos para niños y bebés.

“Esta fecha no solo es importante por su caudal de venta, sino porque la gente tiene la oportunidad de comprar eso para lo que ahorró todo el año a un muy buen precio y en cuotas sin interés”, destacó Agustina Machicote, directora Comercial de Linio.

Por otro lado, Kingston Technology Company Inc., fabricante independiente de productos de memoria, ofrecerá la línea de SSD y tarjetas de memoria Canvas a través de resellers con promociones que van entre el 10% al 15%, mientras que en SSD y en tarjetas de memoria las rebajas oscilarán entre 5% y 8%.

Craft Society, el market place de Quilmes, brindará descuentos de hasta 50% en cervezas de todo el mundo y accesorios de las mejores marcas de bebidas.

Asimismo, existirá un descuento de 20% en choperas, y un 40% de rebaja en selecciones de cervezas Premium.

Desde la firma confirmaron que enviarán las compras a todo el país. Los usuarios que paguen vía Mercado Pago tendrán hasta 3 cuotas sin interés.

Netshoes ofrecerá rebajas de hasta 65% en calzados Lotto; hasta 50% en productos Nike; y de hasta 45% para unidades de las firmas Adidas y Under Armour.

Por otro lado, Furukawa Electric, fabricante de soluciones de infraestructura para redes de comunicaciones, estrenará su nueva plataforma online www.eFurukawa.com/ar desde donde brindará descuentos de hasta 15% para la adquisición de soluciones de fibra óptica en todos sus productos.

Consejos para una experiencia de compra segura

-Verificar el sello de participación de la CACE: La entidad regula que las ofertas sean reales solo en las tiendas asociadas.

-No pensar en porcentajes de descuento: el porcentaje de descuento es históricamente la herramienta de marketing más usada en cuanto a ofertas, sin embargo, es muy fácil perder noción de la realidad con porcentajes del 80%.

-Comparar precios: en la página de la CACE están todos los sitios que participan de la acción. Es recomendable hacer un barrido por todos y elegir el que tiene los mejores precios.

-Recordar el costo de envío: el consejo es elegir tiendas que ofrecen un bajo costo de envío y distintas modalidades de entrega. En diversas opciones existe la posibilidad de pagar en efectivo en la puerta de tu casa, envíos express, retiro en sucursales OCA y mucho más.

Dentro de todas las modalidades, Linio siempre tiene una opción de envío gratis. Garbarino y Frávega ofrecen, por ejemplo, la opción de comprar online y retirarlo de manera gratuita en una sucursal.

-No perderse las promociones bancarias y financiación: en muchas ocasiones, pagando con una tarjeta específica, se puede obtener un descuento aún mayor.

-Contraseñas: las que se utilicen durante el proceso de compra deben tener una longitud mínima de ocho caracteres, combinarse con letras, números y signos. Evitar usar palabras que se repitan en el correo de registro, así como crear una contraseña diferente para cada sitio donde te pide registrarte.

-Seleccionar una palabra clave o un acrónimo que incluya números y letras: ayuda con la seguridad de la misma. Lo ideal es que las contraseñas no contengan ningún tipo de dato personal, como número de identificación o DNI, edad y fecha de nacimiento. Es aconsejable que sean números y letras aleatorias.

Tips para aprovechar las ofertas de turismo

La compañía Turismocity, comparador de precios de vuelos y hoteles, explicó una serie de puntos para obtener las mejores promociones.

-Tener noción de los precios actuales de los vuelos: así se identifican mejor las ofertas reales de las que no lo son.

-Suscribirse al newsletter y activar las notificaciones: descargar la Aplicación de Turismocity y seguirlos en redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) para enterarse de las promociones que surjan minuto a minuto.

-Evaluar distintos rangos de fechas y ser lo más flexibles posible: ya que en estos eventos aparecen muchas ofertas para viajar fuera de temporada.

-Buscar nuevos destinos: habrá muchos descuentos para viajar barato a lugares que no teníamos en cuenta.

-No dudar: las mejores promos, por lo general, son las que menos duran, así que si se observa una oferta realmente buena, lo ideal es asegurar la compra.

-Tener en cuenta la financiación: a la hora de planificar un viaje, el precio no es lo único que importa, sino también la forma de pago. En estos eventos suelen surgir opciones de pago en cuotas sin interés por parte de algunas agencias y aerolíneas que, considerando la inflación que hay, resultan muy convenientes.

El cepo reforzado potenciaría un Cyber Monday récord Ya antes de las elecciones, se esperaba que el próximo Cyber Monday, octava edición del evento de comercio electrónico que se realizará del 4 al 6 de noviembre, tuviera un elevado flujo de transacciones.

Por su parte, el sitio Despegar confirmó que ofrecerá descuentos y paquetes exclusivos a Brasil, el Caribe y toda América latina, entre las ofertas

La compañía destacó que el foco de las ofertas de Despegar será Brasil, con paquetes a precios promocionales y con financiación, así como promociones al Caribe y toda América latina, además de oportunidades exclusivas a través de su app y pagos en cuotas.

Para destinos domésticos, la empresa cuenta con su plan Ahora 12, con 12 cuotas sin interés en paquetes, escapadas, hoteles, autos y actividades.

Por su parte, desde el sitio de viajes Almundo detalllaron que ofrecerán hasta un 50% oof en vuelos, hoteles, paquetes, actividades, crucereos, Disney, Universal, autos y seguros. También habrá promociones para viajar a Brasil, Caribe, los Estados Unidos, Europa y distintos puntos de la Argentina. La financiación será entre 3 y 12 cuotas y dependerá de las aerolíneas y seguros elegidos.

Por último, un informe elaborado por Mercado Libre precisó que, ante el contexto económico, el 65% de los usuarios valora descuentos, mientras que el 21% valora la financiación.

Una encuesta realizada a más de 6000 usuarios de la plataforma demuestra que el consumidor se ha vuelto más selectivo: el 70% de los encuestados admite comparar los precios antes de comprar un producto y destacó la importancia que los Argentinos le asignan a la financiación.

En ese sentido, 3 de cada 10 encuestados admitió que aprovecharía un gran descuento de un producto sólo si cuenta con la posibilidad de pagar en cuotas.