Cuánto vale, qué comisiones hay y con cuánto se entra a las "casas de dólar digital" en Argentina

Dadas las restricciones que vienen cercando las posibilidades de dolarizar los valores, muchos argentinos están acercandose a las plataformas que, como no "piden" billetes al Banco Central y su operatoria se realiza entre particulares, no sólo permiten adquirir divisas más allá de los u$s200 mensuales sino que también evitan tocar el cupo mensual de US$ 200 para ahorro. Así, las criptomonedas y las plataformas de intercambio abren un nuevo menú de recursos para "estar a salvo" de los avatares de la conyuntura económica y acceder al tan precio billete verde.

Su seguridad está blindada por un cifrado matemático y por una cadena de bloques en la que cada una de las transferencias en criptomonedas está atada por la siguiente. De manera que todo el sistema depende de sí mismo. Entonces, desaparece el proceso de falsificación. La autenticidad se la otorgan los usuarios (garantizada por la cadena de bloques) y no los bancos, las aseguradoras, o las agencias de cambios de divisas. Por eso, entonces, las monedas digitales prácticamente no tienen comisiones por transacción: despejan a esos agentes del negocio. Y, a diferencia del sistema tradicional, mantienen la confidencialidad de las transacciones.

En su lógica, las criptomonedas, que se constituyen como enemigas declaradas de los sistemas financieros y de los impuestos, representan dos ideales: igualdad y seguridad. No importa el país, ni la nacionalidad, ni el sexo, ni ningún factor externo que pueda alterar la potencia de la moneda. En pocas palabras, se habla de criptomonedas como un sistema descentralizado de intercambio entre pares.

En la actualidad existen unas 5.397 monedas digitales. Y, según datos del sitio CoinMarketCap, el 63,7% del mercado lo tiene Bitcoin.

La mayoría de los exchanges locales ofrecen las facilidades mínimas para operar y la elección depende del criterio del usuario a nivel individual. Algunas plataformas se enfocan más que otras en cuestiones relacionadas al trading, mientras que otras se esmeran en ofrecer mejor atención al cliente, como así también están las que tienen más y menos comisiones.

Bitso:

Es una plataforma que permite la compra de criptomonedas populares como Bitcoin y, además, cuenta con una plataforma de trading que permite a los usuarios invertir en una u otra cripto y ganar dinero en operaciones de compra venta como si se tratara de acciones.

Qubit brokers:

Como su nombre indica, es una plataforma de brokers de bolsa e inversiones con opción para criptomonedas. Ofrece precios personalizados a través de un servicio de venta OTC para compradores institucionales. Además ofrecen asesoría personalizada.

Ripio:

Es una de las primeras plataformas de criptomonedas del país y también suele ser una de las más baratas. Ofrece una wallet de desarrollo propio y permite fondeár las cuentas por transferencia bancaria, Mercado Pago o en efectivo. Tiene más de 450.000 usuarios y operaciones en toda la región. En este exchange se pueden comprar las stablecoins DAI y USDC.

BuenBit:

Otra de las plataformas que ofrece servicios de exchange y compra-venta. Lo más relevante es que son el partner oficial de la criptomoneda estable DAI. Esta stablecoin es diferente a las demás criptomonedas porque su precio flutúa asintóticamente a US$ 1 y por lo tanto no es una criptomoneda de especulación sino de reserva de valor.

SatoshiTango:

Otro de los exchanges pioneros de la región. Trabaja con Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple y Bitcoin Cash. Según los propios usuarios, es una de las más recomendadas en atención al cliente aunque sus comisiones y precios suelen ser más altos que otros exchanges.

En el sitio Coinmonitor.info se puede ver la valuación de cada exchange, el valor de la criptomoneda en pesos y el precio de venta de las criptomonedas (que toma como referencia el exchange Bitstamp).

Otra alternativa a los exchanges es la compra venta P2P (peer-to-peer) donde el comprador y vendedor necesitan su propia infraestructura de almacenamiento y control de criptomonedas (una wallet que no es la proporcionada por el exchange). A través del sitio localbitcoins los diferentes usuarios pueden generar o aceptar ordenes de compra-venta de criptomonedas.

En temas de montos, cada plataforma lo maneja de manera distinta. Por caso, en Bitex, la empresa fija su tasa de cambio a través de un mercado interno de intercambio, es decir, es la oferta y demanda quien determina el precio final de compra o venta del BTC y exige un monto mínimo de 0,01 BTC para poder operar dentro de la plataforma. Maneja montos mínimos de $ 200 o US$5 para depósitos y 0,005 BTC para la venta. En el caso de la compra, no está permitido comprar menos de US$ 1.

Las comisiones son de 0,5% por cada recarga a la cuenta, 0,25% por cada operación de compra o venta y 0,6% de impuesto. Para los retiros en BTC Bitex exige un monto mínimo de 0,001 BTC, un retiro toma como máximo 6 horas en hacerse efectivo, procesado en horario comprendido entre las 9:00 Hs y las 17:00 Hs hora Argentina.

En el caso de Satoshi Tango, para la compra, es necesario primero realizar una recarga dentro de la plataforma, el proceso de adjudicación de dicho depósito suele tomar 24 horas dependiendo del método utilizado. Para la venta, se debe primero depositar las criptomonedas en una dirección de SatoshiTango. El tiempo de espera para tener disponibles los fondos depende únicamente de la saturación de la red de dicho criptoactivo.

Con respecto a las comisiones, no hace ningún cargo sobre el depósito que realices, sin embargo, se cobra el 1% sobre cada operación Fiat-Cripto que efectúes dentro de la misma y 0,5% de criptomoneda a criptomoneda. Para el retiro en criptomonedas los límites son variables. En el caso de bitcoin este tiene un monto mínimo de 0.0022 BTC con una comisión de 0.0003 actualmente. El tiempo de espera dependerá del nivel de congestión de la red de bitcoin en ese momento. Por otro lado, en el caso de los retiros en moneda fíat hay un tiempo de espera de 24 a 72 horas.

En localbitcoins, no hay mínimos, pero la plataforma maneja actualmente una comisión de 0,00005 BTC para envíos a carteras externas, y totalmente gratis para direcciones internas de la plataforma. Para depósitos externos la comisión es de 0.00015 BTC por cada depósito recibido. Asimismo, el tiempo de espera, tanto para depósitos como para retiros en BTC depende únicamente del nivel de congestionamiento de la red. No obstante, comercializar bitcoins mediante un anuncio publicado por el usuario, genera una comisión del 1% sobre el monto total intercambiado.