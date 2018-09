Cuánto mueve el negocio del "poliamor" y quienes compiten

El poliamor ganó tracción en los últimos tiempos, en parte, debido a el cuestionamiento de la monogamia como única opción amorosa, pero también porque hoy conocer gente nueva no requiere tanto tiempo como antes. Es que el “amor” fue de los primeros negocios en digitalizarse y hoy las grandes tecnológicas compiten por unir a las personas.

El grupo Match fue el primero en aprovechar la web para crear un servicio de citas online. En 2002 ya tenían más de 26 millones de usuarios y el 2007 se había convertido en la segunda industria online con más ingresos, superada únicamente por la pornografía. Hoy el grupo es dueño de OkCupid, PlentyOfFish, Tinder y su primer producto, Match.com, aplicaciones que el año pasado generaron una facturación total de más de US$ 1.300 millones.

Pero ahora podrían enfrentarse a un gigante que busca diversificar sus ingresos. Cómo lo habían anunciado en mayo, Facebook está trabajando en una plataforma para encontrar pareja. Facebook Dating fue lanzado la semana pasada en Colombia, su primer mercado, pero según Mark Zuckerberg buscan ayudar a generar “relaciones reales y duraderas”.

Si bien la red social esta vez no planea copiar la experiencia de usuario de su competencia, como hizo al incluir las historias de Snapchat a Instagram, sí podría estar interesada en su modelo de negocios. Match informó este año que Tinder genera casi todos sus ingresos de sus suscriptores, que ya alcanzan los 3,8 millones, y este año esperan facturar más de US$ 800 millones.

Bien diferente es el modelo Facebook, que por ahora la mayor parte de su facturación ─el 99%─ proviene de la publicidad. Pero la compañía está buscando diversificar sus ingresos y persiguiendo este objetivo lanzaron productos como Workplace, una plataforma de comunicación interna y productividad para competir contra Slack.

Es que la enorme base de usuarios de Facebook, que supera los 2.200 millones, hace que todos sus lanzamientos tengan un potencial millonario. Aún mejor, la plataforma ya cuenta con los datos “amorosos” de sus usuarios y, según detallaron, hay 200 millones de personas en Facebook que se definen como “solteros”. Los US$ 800 millones que factura Tinder es apenas una fracción de los US$ 40 mil millones que vale el negocio de la publicidad en Facebook, pero si la red social logra que el 10% de sus “solteros” paguen por el servicio al mismo costo que Tinder, estaría sumando US$ 4 mil millones en suscripciones y ganándose un lugar entre los grandes del amor.