Cuánto le “chuparon” de impuestos al pibe-gamer que ganó US$ 900 mil en Fortnite

La alegría aún perdura. Incluso, más allá de la millonaria cantidad de dinero que Thiago Lapp debió pagar en concepto de impuestos tras finalizar en el quinto puesto en la Copa Mundial del videojuego Fortnite, realizado en Nueva York.

Lapp, de 13 años y conocido popularmente como “King”, ganó semanas atrás 900 mil dólares por terminar en el podio del certamen.

Sin embargo, rápidamente surgieron miles de versiones sobre cuánto dinero debía dejar en concepto de impuestos al fisco estadounidense.

Lejos de ocultar las cifras, el joven tuvo una idea para dejar las cosas en claro y, en el transcurso de las últimas horas, publicó cuánto dinero le quedó en sus manos luego de hacerse cargo de todos los descuentos aplicados.

¿En dónde lo publicó? El joven posteó el monto en su cuenta personal de Twitter (@K1nGOD), con más de 125 mil seguidores.

Allí, el joven publicó una imagen donde se exhibe claramente cómo quedaron los montos por los dos premios que obtuvo en el torneo.

Los premios

Por su participación en la opción “Dúo”, junto a Tadeo "9zxOwN" Timmermann, el premio inicial era de US$ 50.000. Con la retención de impuestos, terminó en US$ 35.000 dólares.

No obstante, de los US$ 900 mil ganados por haber finalizado en el quinto puesto del certamen, a Llap le quedaron US$ 630 mil dólares.

Es decir, la reducción total fue de US$ 270 mil dólares (o unos $ 15.390.000 argentinos, según el tipo de cambio de hoy) de acuerdo al posteo en Twitter.

Por otro lado, el adolescente confirmó que abandonó el equipo 9zTeam y se declaró “agente libre”.

“Me separo de 9zTeam, lo que significa que estoy buscando una nueva organización dentro del Fortnite. Las ofertas o preguntas relacionadas se pueden enviar a mi mail”, remarcó en un comunicado.