¿Cuáles son los diez libros que leyó Bill Gates que no te deberías perder?

Bill Gates, fundador de Microsoft, es uno de los hombres más adinerados del planeta y voz de consulta permanente para millones de ejecutivos.

Mediante algunas fundaciones, Gates se dedica a financiar desde hace varios años proyectos de investigación para mejoras de salud, desarrollos de energía limpia, y varios de los esfuerzos más importantes en busca de la reducción de la pobreza en el mundo.

Además, el magnate defiende a ultranza la autoeducación y, en el transcurso de su vida, recomendó cerca de 185 títulos que, según a su entender, vale la pena leer.

En alguna ocasión, el propio Gates destacó que la lectura “sigue siendo la principal forma de aprender cosas nuevas y poner a prueba mi comprensión”.

La aplicación Blinkist elaboró un ranking con los títulos disponibles e Infotechnology realizó luego un nuevo filtro con los 10 libros que resultan imperdibles.

Una vida completa por Jimmy Carter

El ex presidente estadounidense, defensor de los derechos civiles, repasa su vida desde las raíces humildes en el sur, su arribo al máximo cargo y cómo son sus días en esta conmovedora autobiografía.

El púlpito de Bully por Doris Kearns Goodwin

Doris Kearns Goodwin brinda información intrigante sobre las vidas y carreras de dos controvertidos ex presidentes de Estados Unidos: Theodore Roosevelt y William Howard Taft. Además, se centra en el papel que desempeñaba el periodismo de investigación progresivo en ese momento.

Homo Deus de Yuval Noah Harari

Se trata de una tesis sobre cómo los humanos evolucionaron para convertirse en las especies más dominantes y cómo la tecnología desempeñará un papel enorme en nuestro desarrollo futuro.

Sapiens por Yuval Noah Harari

Ofrece una visión esclarecedora y provocativa del desarrollo de la humanidad. Resalta que el capitalismo es una ideología imaginada, y subraya que la revolución agrícola arruinó para siempre nuestros patrones de trabajo y la razón por la que los chismes han sido parte integral de la formación de nuestras sociedades.

La iluminación ahora por Steven Pinker

Explica cómo la Ilustración hizo del mundo un lugar más seguro, saludable y progresivo que sigue mejorando y mejorando. Desde la Era de la Razón en el siglo XVIII, la humanidad consiguió reducir la pobreza, las enfermedades y la guerra.

Los mejores ángeles de nuestra naturaleza por Steven Pinker

El neurocientífico cognitivo desafía la idea errónea clásica de que los humanos están naturalmente conectados para robar, engañar, y matar. Al contrario, según el autor, tenemos una capacidad masiva de empatía y cooperación.

La sexta extinción de Elizabeth Kolbert

The Sixth Extinction explica cómo los humanos son responsables de la reducción masiva en el número de especies animales y biodiversidad. Fue galardonado con el Premio Pulitzer 2015 por no ficción en general.

El mundo hasta ayer por Jared Diamond

Las sociedades pequeñas y tradicionales, como las tribus de cazadores-recolectores, tienen una forma de vida que el humano moderno podría tener en cuenta. Ideal para curiosos sobre cómo fue la vida hace miles de años.

Colapso por Jared Diamond

Detalla cómo se desmoronan las grandes sociedades. Analiza el ascenso y declive de las antiguas potencias como los mayas y los vikingos. Además, puntualiza el liderazgo deficiente y la mala gestión ambiental como los principales factores destructivos.

La abundancia de Peter H. Diamandis y Steven Kotler

El libro pronostica un futuro brillante e iluminado por una tecnología progresiva. Se trata de otro libro optimista recomendado por Gates. Asevera que los problemas de recursos actuales se resolverán mediante el avance tecnológico y la innovación social.

Otros libros

La rejilla de Gretchen Bakke; La caja de Mark Levinson; Cómo no equivocarse por Jordan Ellenberg; La magia de la realidad por Richard Dawkins; ¿Qué pasa si? por Randall Munroe; Cómo mentir con estadísticas por Darrell Huff; El hecho de Hans Rosling con Ola Rosling y Anna Rosling Rönnlund; La señal y el ruido por Nate Silver; Aventuras de negocios por John Brooks; y Shoe Dog de Phil Knight.

Más títulos recomendados son: Einstein de Walter Isaacson; Leonardo Da Vinci por Walter Isaacson; Steve Jobs por Walter Isaacson; Born a Crime por Trevor Noah; Sobre la inmunidad por Eula Biss; Cuando el aliento se convierte en aire por Paul Kalanithi; Caminando por la luna con Einstein por Joshua Foer; Teoría de cuerdas por David Foster Wallace; Abierto por Andre Agassi; y El camino al carácter por David Brooks.

De donde vienen las buenas ideas por Steven Johnson; Outliers por Malcolm Gladwell; El mito del líder fuerte por Archie Brown; Mindset por Carol Dweck; Cómo tienen éxito los niños por Paul Tough; Cambio por diseño de Tim Brown; Medidas épicas por Jeremy N. Smith; La lista de verificación Manifiesto por Atul Gawande; Erradicación por Nancy Leys Stepan; y El optimista racional por Matt Ridley, también aparecen en el listado de Gates.

SuperFreakonomics por Steven D. Levitt y Stephen J. Dubner ; El fin de la pobreza por Jeffrey Sachs; Por qué las naciones fallan por Daron Acemoglu y James A. Robinson; Cómo funciona Asia por Joe Studwell; Desalojados por Matthew Desmond; Hillbilly Elegy por JD Vance; Stuff Matters por Mark Miodownik; Contengo multitudes por Ed Yong Yo; El emperador de todos los males por Siddhartha Mukherjee; El gen por Siddhartha Mukherjee.

Los últimos 10 libros recomendados en el ranking son:

El gran escape de Angus Deaton; Pobre economía por Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo; Mighty Be Our Powers de Leymah Gbowee; El hombre que alimentó al mundo por Leon Hesser; Behind the Beautiful Forevers de Katherine Boo; Mejorando por Charles Kenny; Haciendo el mundo moderno por Vaclav Smil; ¿Debemos comer carne? por Vaclav Smil; Energy de Vaclav Smil; y Mitos y realidades de la energía por Vaclav Smil.