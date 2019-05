Cuáles son los celulares en los que WhatsApp no funcionará más

La aplicación de mensajería más utilizada del mundo publicó un listado con las terminales que no contarán más con su servicio.

Aunque no parezca, hubo un tiempo en que WhatsApp no existía. Y la gente se comunicaba igual. Sin embargo, tal fue la penetración conseguida por la aplicación que ahora sorprende la aparición de un listado de celulares que pasarán a no contarán con su servicio en el transcurso de los próximos meses.

WhatsApp actualmente es la aplicación de mensajería más popular del mundo debido, en buena parte, a que brinda soporte a prácticamente todos los celulares del planeta.

Sin embargo, esto dejará de ser así. En un posteo en su blog oficial, la app adelantó que dejará de funcionar en tres modelos de teléfonos a partir de fines de año.

La compañía precisó que todos los Windows Phone dejarán de ser compatibles con el sistema de WhatsApp a partir del 31 de diciembre de 2019.

Otros equipos que dejarán de tener el servicio de la app serán los celulares con sistema operativo Android con versiones 2.3.7 o más antiguas.

Pero también pasará lo mismo con algunos iPhone, de Apple. Aquellas terminales que tengan sistema operativo iOS 7 o anteriores (iPhone 3GS o iOS 6), dejarán de tener WhatsApp a partir del próximo 1 de febrero de 2020.

En su posteo dentro del blog, WhatsApp detalló que "como dejaremos de desarrollar estas plataformas, algunas de las funciones pueden dejar de funcionar en cualquier momento".

Por último, la compañía recomendó a los usuarios cambiar de celular a uno que sea compatible con las versiones más recientes de iOS y Android para poder seguir disfrutando de la aplicación.