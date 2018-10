Cuáles son las diferencias entre una red WiFi 2.4 GHz y una 5 GHz y cuál conviene usar

Router muerto, router repuesto. Muchas veces ocurre que la operadora de servicios de internet a la hora de renovar el dispositivo que ya no funciona trae uno de banda dual, que suelen generar dos tipos de línea diferente.

Las diferencias con las que se pueden resumir a las bandas de WiFi 2.4 GHz y de 5 GHz están en sus canales, el rango de red, la velocidad y las interferencias, y el estándar, .

Además, es importante resaltar que es factible que algunos dispositivos más antiguos sólo capten la señal de 2.4GHz. ¿Por qué? Es la que más tiempo lleva siendo utilizada, mientras que la 5GHz es relativamente nueva.

Por tal motivo, por tener más tipos de dispositivos conectados al ser la que más tiempo lleva siendo utilizada, la WiFi 2.4GHz suele tener mayor cantidad de interferencias. Así, la conexión es factible que sea un poco más lenta de lo esperado. Aesto debe sumarse que posee menos canales, por lo cual todos los dispositivos se pelean por muy poco espacio.

Por el otro lado aparece, la red WiFi 5 GHz que, gracias a ser menos utilizada, posee menos interferencias. Por tal motivo, la conexión debería ser mucho más ágil cuando el usuario se conecte a una red de este tipo.

Además, como cuenta con mayor cantidad de canales, los dispositivos tienen más espacio en el que repartirse.

La WiFi 2.4 GHz cuenta con menor velocidad máxima de conexión, y alcanza por lo general velocidades de 50 o 60 Mbps como máximo.

Como contrapartida, la red WiFi 5 GHz alcanza velocidades cercanas a los 867 Mbps. Sin embargo, también cuentan con menor rango de cobertura, y les cuesta aún más superar obstáculos como, por ejemplo, paredes.

Es decir, las redes WiFi 2.4 GHz son más lentas, pero llegan más lejos que las 5G.

Estándares

Por último, aparece el tema del estándar que utiliza cada una de las redes WiFI.

Si el usuario posee un router antiguo con una sola banda no tendrá quebraderos de cabeza, porque no contará con WiFi 5 GHz. Sin embargo, si posee un router más moderno de doble banda, entonces le convendrá elegir qué tipos de WiFi le conviene utilizar con cada dispositivo en particular.

Se debe tener en cuenta que el WiFi 2.4 es más lento, pero posee un mayor alcance, mientras que el 5 GHz tiene menos alcance pero va más rápido.

Por tal motivo, el 5 GHz podría ser el más apropiado para dispositivos donde la velocidad prima por encima de la cobertura, como por ejemplo PC’s, videoconsolas, etcétera.

En cambio, el 2.4 GHz sería la red más adecuado para conectar aquellos dispositivos donde es más importante la cobertura, como puedan ser smartphones y tabletas.

Los routers de doble banda de los operadores suelen generar automáticamente nombres diferentes para ambos tipos de WiFi.

En el caso de que el usuario se encargue de cambiar el nombre a sus redes, es recomendable que identifique bien cuál es la de 2.4 GHz y cuál la de 5 GHz.

También hay que recordar que algunos dispositivos ya antiguos como por ejemplo una PlayStation 4 no soporta WiFi 5 GHz, pero sí una PlayStation 4 Pro, por ser más nueva.