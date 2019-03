Cuál es el celular que cuesta apenas u$s 167 y le hace frente a todos los tanques

La búsqueda por conseguir el mejor dispositivo al menor posible suma una nueva página. En esta ocasión, una vez más un fabricante chino es el encargado de escribirla.

Se trata de Redmi que, de forma independiente de Xiaomi, presentó su primera terminal llamada Redmi Note 7, un dispositivo que por un precio extremadamente bajo, es capaz de sentarse en la mesa de equipos más grandes de firmas consagradas y dar pelea.

En principio, el equipo tendrá un precio (por tiempo limitado) promocional de U$S 167 en su lanzamiento. Luego podrá conseguirse por unos U$S 200.

El equipo cuenta con una pantalla FullHD+ de 6,3 pulgadas, procesador Snapdragon 660, batería de 4.000mAh, doble cámara trasera (una de 48 megapíxeles, otra para realizar fotos con desenfoque) y, 3GB de RAM y 32GB de espacio de almacenamiento.

No obstante, también hay otras dos versiones: una con 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento, cuyo precio alcanza los U$S 223; y otra con 4GB y 128GB, que costará U$S 279.

Los equipos estarán disponibles en colores rojo, azul y negro.

La versión de U$S 223 saldrá el 21 de marzo, mientras que la de U$S 279 aparecerá en las tiendas el 1 de abril.

Las claves

Más allá de sus buenas prestaciones, no es uno de esos dispositivos que seduzcan a primera vista. Los materiales utilizados para su construcción, pensada en el costo, puede que representen una de sus razones.

Incluso, el panel de cristal que cubre la pantalla sobresale por encima del diseño, y le otorga un espacio algo extraño entre el cuerpo del móvil y su pantalla.

Sus cámaras, más allá de su potencia, no rinden del todo bien en la oscuridad. Además, por ejemplo, el modo retrato (con desenfoque del fondo) aparece como muy rústico y forzados.

No obstante, funcionan bien, sobretodo, teniendo en cuenta que cuestan menos de U$S 200.

Ideal para los usuarios que solo usan WhatsApp, YouTube, Chrome, Spotify, Gmail y algunas pocas aplicaciones más. Eso sí, no saca las fotos como un iPhone y no tiene el diseño del Samsung Galaxy S10.

La comparación

¿Cómo queda parado el Xiaomi Redmi Note 7 frente a sus competidores directos como el Mi A2, el Huawei P Smart 2019, el Samsung Galaxy A50, y el Moto G7?

A nivel precios, se impone incluso ante el Xiaomi Mi A2, hasta ahora, referencia entre los productos económicos.

Otra diferencia a tener en cuenta: el Mi A2 cuenta con software más limpio y directo de Google –Android One–, mientras que el Redmi utiliza la capa MIUI de personalización propia.

Por otro lado, el Huawei P Smart, podría también competir con sus 3 GB de RAM y 64 GB de memoria. Pero su valor se estira hasta los U$S 279.

Por otro lado, Samsung se encuentra en plena reforma de su catálogo convencional. En ese contexto, la línea A aparece ahora como el competidor directo y, en ese sentido, el Galaxy A50 podría ser el único que podría presentar batalla.

Sin embargo, su precio, que aún se desconoce, podría jugarle en contra y el Redmi Note 7 también se impondría en esta comparación.

A la hora de compararlo con los productos Motorola, el Moto G, con su doble cámara en su versión principal, se mantiene afuera en los U$S 279 euros. En la Argentina alcanza los $ 17.999 en su tienda online.

¿Qué se puede comprar en la Argentina por los U$S 167 promocionales del Redmi Note 7?

Con un dólar con un precio promedio de $ 43 –si se tiene en cuenta el cierre del 7 de marzo de 2019- la cifra final de la que se dispone es de $ 7.181.

Gracias a una promoción denominada Moto Sale, se pueden conseguir Moto C Plus $ 6.999; Moto E5 Play $ 6.499. Sin embargo, fuera de la promoción los precios no son tan interesantes en comparación con este "tanque chino".

En MercadoLibre se pueden conseguir también, por ejemplo, un Samsung J2 Core (2018) $ 5.299; Quantum Fit $ 4.799; o Samsung Galaxy J4 (2018) $ 7.599, entre otros.

Básicamente, en todos los casos se trata de dispositivos de gama de entrada, es decir, con menos especificaciones técnicas que el flamante equipo Redmi Note 7.

En MercadoLibre, se ofrece el modelo Redmi Note 7 de 4GB de RAM y 64 GB de almacenamiento por $ 18.000 en promedio.