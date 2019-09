Crowdfunding: esta firma mejoró sus ventas por cuidar ahorros y dar retornos en dólares

Reservar el valor de los ahorros con una apuesta conservadora y, a su vez, conseguir retornos en dólares es un negocio ideal para muchos pequeños y medianos inversores.

Por tal motivo, no sorprende que el crowdfunding inmobiliario vuelva a aparecer en escena y hacerse fuerte en una época difícil como la actual, donde muchos ahorristas deciden sacar sus ahorros de los bancos, pero no quieren tenerlos en sus hogares.

“El crowdfunding democratiza y corta con las barreras históricas que sostenían al negocio inmobiliario como algo exclusivo y pensado solo para inversores de gran poder adquisitivo”, destaca Sofía Gancedo, cofundadora y socia de BrickSave, una firma de crowdfunding inmobiliario que permite a los ahorristas participar de inmuebles ya construidos, en Barcelona, Detroit, Miami, y otras partes del mundo.

“Ante todo buscamos que las inversiones sean seguras y con respaldo. Por eso nos interesamos en propiedades ya terminadas”, añade la ejecutiva de la firma fundada en 2016.

Según Gancedo, uno de las grandes claves para el crecimiento del proyecto fue que “nunca sobreestimamos los retornos”.

En un contexto de crisis, las personas actúan de dos formas diferentes: guarda sus ahorros o los invierte. “Los que eligen la segunda opción suelen refugiarse en cosas seguras, estables y, como en este caso, en aquellos proyectos en los que recibe retornos en dólares”, sostiene.

La ejecutiva puntualizó que actualmente la firma "está creciendo mucho ya que la gente está buscando reserva de valor y retornos en dólares". "Estamos vendiendo el doble que el año pasado", añadió.

BrickSave demandó una inversión inicial de 1,5 millón de dólares. “Arranqué la idea y fui a buscar a capital a Europa. Allá conseguí el apoyo de la firma inversora inglesa Private Equitiy.

Luego, ‘me quedé’ con parte de su managment, por decirlo de alguna forma. Abrí oficinas en Londres y en la Argentina. Fue muy difícil, pero el proyecto necesitaba estos pasos. No me servía salir solo con un respaldo de US$ 100.000”, detalla.

Actualmente, BrickSave es una plataforma tecnológica completamente transaccional que, en apenas 7 clics y una tarjeta de crédito, convierte a cualquier persona en un inversor internacional.

Desde 2018 a la fecha duplicó su cantidad de clientes y ya posee más de 400 usuarios registrados cuyas inversiones oscilan, en promedio, entre los US$ 1000 y US$ 5000. “Primero lanzamos las operaciones en Brasil y Chile, donde antes de fines de año tendremos nuestras primeras oficinas. Además, para fines de 2019 llegaremos a Europa”, adelanta.

¿Cuándo llega el retorno a los inversores? “Como política, los proyectos se venden a los 4 años o cuando su valorización aumenta un 20%. Pero, por ejemplo, un cliente que invirtió US$ 10.000 en Detroit, en un proyecto de alquiler de departamentos, recibe como retorno US$ 1.100 anual, aproximadamente”, grafica.

“Nos gusta el producto terminado. Nuestro lema es la transparencia. Tenemos casas para el segmento más alto, con un retorno más bajo, pero también mucha oferta en otros segmentos”, añade.

CA CARLOS ALTEA