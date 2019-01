Cristina heroína: un meme en el que "ahorca" a sus rivales se hizo viral

Ya está entre nosotros el primer viral del año. Se trata de una edición de imagenes sobre un personaje de una famosa serie de animación japonesa. El meme se viralizó en diferentes redes sociales y llegó a tener varios exponentes locales "a la Argentina" en Twitter.

La imagen viral es una superposición del personaje Sasuke del anime Naruto junto a su hermano Itachi. El meme consta de dos imágenes, una que por supuesto muestra al personaje ahorcado por la mano de otro y otra la cual puede variar de personaje creando el efecto de que lo está ahorcando, siendo precisamente esas inusuales combinaciones lo ocurrente y gracioso del meme.

La primera instancia del meme se puede rastrear hasta el usuario @kirikocult, que armó la imágen usando a su gato como protagonista fictio de la escena. El tuit data del 13 de enero del corriente. El meme se retuiteó casi 20.000 veces en sólo 48 horas.

El episodio del cual se toma la imagen es el número 48, que lleva por títul "Hate Among the Uchihas: The Last of the Clan!". El capítulo se estreno en 2004 en tierras niponas.

La conexión Argentina

Diferentes usuarios de Twitter en el país se subieron a la nueva ola de memes. Y uno de los personajes más usados fue la ex presidente Cristina Kirchner.