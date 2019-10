Cristina compartió un video que desnuda "el saqueo macrista": qué dice y quién lo hizo

"Cuando lo veas seguro que te vas a reír. Pero después, por favor, ponete a pensar", tuiteó Cristina Kirchner, ahora candidata a vicepresidente por el Frente de Todos que lidera Alberto Fernández. Cristina compartió el tuit y su respecto video ayer por la tarde cuando aún faltaban varias horas para el debate. Inmediatamente se volvió viral y logró recolectar 9.625 Retweets y 21.967 Me gusta.

Junto con el mensaje había un video del actor y periodista Cristian Cimminelli, titulado: "El Ministerio de Sinceridad se suma a la Gira de Despedida". El actor hace las veces de un ficcional "Ministerio de la Sinceridad" y narra lo que habría hecho estos cuatro años el gobierno de Mauricio Macri.

"Creímos que si usábamos el marketing del odio podíamos destrozar la economía y tu calidad de vida, pero vos nos ibas a seguir votando. Eso falló, y pese a que decimos que 'sí, se puede', sabemos perfectamente que no se puede y ya estamos pensando a dónde rajarnos después de la derrota", dice el personaje.

El monólogo se basa en las acciones del gobierno tras la derrota en las PASO del 11 de agosto, a través de su personaje el humorista acusó al Gobierno de haberse enriquecido a costa del empobrecimiento de la población.

"Las empresas están quebradas, los locales no se alquilan, las viviendas no se venden y nadie tiene plata para invertir. Pero, ¿a que no sabés quiénes juntaron dólar tras dólar para comprar barato en tiempos de crisis y vender caro cuando todo funcione?", apunta ácidamente el comediante

“Quiero agradecerle infinitamente por el enorme halago de compartir un pequeño acto de resistencia, y a toda la gente que se abraza al humor para sobrellevar estos tiempos difíciles. Falta poco para que la alegría vuelva a ser una constante para todos”, dijo sobre el comentario de Cristina el humorista.

