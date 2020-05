Créditos AFIP a tasa cero para monotributistas y autónomos: hay problemas para acceder al sitio

Durante la primeras horas de la mañana, el sitio de AFIP presentó dificultades para funcionar correctamente. Al parecer, existe un pico de tráfico que estaría generando cuellos de botella en el ingreso al sitio. Según el detector online DownForMe, que registra que sitios web no funcionan y hace monitoreo de tráfico online, el sitio de AFIP efectivamente está caído. En redes sociales se pudo ver varios usuarios quejándose de la supuesta caída en el servicio.

En diálogo con Infotechnology, fuentes oficiales de AFIP negaron que haya inconvenientes más allá de ciertas cuestiones muy puntuales, aunque dijeron que es esperable que haya algunos cuellos de botella momentáneos en el tráfico debido a la gran cantidad de personas que están ingresando por el tema de créditos a tasa fija. Según explicaron, desde la primera mañana y hasta este momento se siguen cargando normalmente los pedidos de crédito.

¿Por qué no se puede entrar al sitio de AFIP?

Son varias las razones por las que se puede caer un sitio web. La alta demanda para acceder al sitio es un problema ya que los recursos de los servidores pueden saturarse debido a varios motivos: picos de tráfico, aplicaciones poco performantes, fallas en el desarrollo, o por simple descuido (ejemplo: capacidad de disco rigido o Storage llena). En webs con cientos y miles de usuarios navegando al mismo tiempo en la misma web, es común que el servidor se sature y caiga porque, es probable que, los servidores con los que trabaja la empresa distribuidora en cuestión, pueden no tener la capacidad suficiente para tantas visitas en tan corto periodo de tiempo. Por otro lado, un sitio web que no tiene instalados los sistemas de caché necesarios, generan descargas de contenido innecesarias que pueden sobrecargar los servidores. Los sistemas de caché evitan que un contenido estático sea descargado nuevamente si ya ha sido descargado y no ha sido modificado desde entonces.

Anteriormente, cuando se habilitaron los pedidos online para certificados de circulación, sucedió algo similar ya que no se pudo acceder al sitio web durante algunas horas. Específicamente, el sitio trámitesadistancia.gob.ar presentó demoras y problemas de funcionamiento.Una de las posibles explicaciones para la falla es el pico de tráfico que pudo haber surgido en el sitio de AFIP debido a la gran cantidad de demandas por los préstamos a tasa cero. De hecho, según se ve en Google Trends, la cantidad de personas que están solicitando información de AFIP en el motor de búsqueda creció exponencialmente en las últimas horas.

Esos préstamos fueron creados en el marco del Programa ATP, implementado por el Decreto 332, con el fin de mitigar el impacto de la crisis por el coronavirus. El monto, que será determinado por el sistema, tendrá un límite de $ 150.000, que se devolverán en 18 cuotas, con un período de seis meses de gracia. Según estimó la AFIP, cerca de 2,4 millones de personas estarían en condiciones de tramitar el crédito, incluidos los más de 450.000 monotributistas de las categorías A y B que recibieron el IFE.

En cambio, no podrán acceder los monotributistas que facturen al sector público, trabajen en relación de dependencia, sean jubilados o pensionados o hayan hecho compras mayores al 80% de sus ingresos promedio mensual. Tampoco quienes hayan facturado entre el 12 de marzo y el 12 de abril una cifra mayor al promedio mensual del ingreso bruto mínimo de la categoría en la que estén registrados. En el caso de los autónomos, no podrán solicitarlo si están inscriptos en el régimen de monotributo o si son integrantes de directorio de sociedades comerciales.

Una posible solución al problema es simplemente esperar que pase el primer gran pico de tráfico que se estima son las primeras horas de la mañana. Los servidores web, por otro lado, pueden comprar más ancho de banda y mayor capacidad a medida que su demanda crece por lo que es esperable que un sitio que recibe una cantidad abrupta de tráfico vaya corrigiendo su capacidad de respuesta con el paso del tiempo.