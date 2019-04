Crearon el "MercadoLibre" de la comida sana y ya facturan $1,2 M

Emanuel Di Carlo (35), Ramiro Buisel Quintana (22) y Juan Pablo Lambertucci (40) eran fanáticos y usuarios de la alimentación saludable, pero no encontraban un referente digital en el rubro que inspire confianza a la hora de encarar una alimentación por fuera del mainstream.



“Veíamos que la tendencia de incorporar hábitos saludables crecía, pero que localmente no contaba con una oferta que terminara de satisfacer las necesidades y expectativas de consumidores como nosotros. No podíamos entender cómo en la Argentina no había una página web que además de vender productos, informara sobre la alimentación saludable y sus beneficios”, explica Di Carlo, cofundador de iFeelGood. La idea les daba vueltas en la cabeza y terminó de hacer el clic tras un viaje a Anuga, la feria de alimentos más grande del mundo, en Alemania. Allí, los tres se convencieron de que había oportunidad de negocios en el segmento de la alimentación saludable, ya que no era más algo “de nicho” sino una tendencia con crecimiento exponencial. Así nació la compañía, pensada como una tienda minorista y mayorista de alimentos saludables 100 por ciento online.



La tecnología fue una aliada fundamental para pensar el negocio. “Utilizamos una plataforma independiente que fue desarrollada por la software factory Nubix para ofrecer productos de marcas confiables, con bajos costos de entrega y con cobertura en todo el país. Apuntamos a ser muy flexibles a la hora de desarrollar nuevas funcionalidades o integrar nuevas formas de cobro o de envío. Como se terciariza la logística a través de un servicio de Order Fulfillment, es posible tener costos de envíos bajos”, señala Di Carlo.



Si bien en el país existen varias empresas que venden por internet a consumidores finales, y hay distribuidoras tradicionales de alimentos saludables que venden a comercios, los emprendedores aseguran que no existe ninguna empresa que utilice el e-Commerce como único canal para la venta minorista y mayorista, con entrega en todo el país. Apuestan a generar valor con ese diferencial, a pesar de tener mucha experiencia en locales gastronómicos. ¿Las razones?

En primer lugar, porque el alcance internet permite llegar a un mercado más grande y en menor tiempo. “No existe, por fuera de una tienda online, la posibilidad de poder comunicar y educar sobre alimentación saludable a la vez que los potenciales clientes sean todos habitantes de un país”, justifica el cofundador de la empresa.

En segundo lugar, por la escalabilidad del negocio: “Las posibilidades de crecimiento son infinitas comparadas con todo lo que no es online. En un e-Commerce las herramientas para responder a una demanda creciente son muy fáciles y rápidas de aplicar, entonces el límite es la demanda, y no otra variable”, afirma Di Carlo. Por último, los cambios en los hábitos de consumo. “Se estima que para 2023 en los Estados Unidos van a cerrar el 50 por ciento de los shoppings, mientras que el volumen de compra por internet ya es cercano al 14 por ciento del total, más del doble que hace cinco años. En la Argentina ese número es cercano al 2 por ciento, pero en 2018 las ventas por e-Commerce crecieron cerca de un 70 por ciento en el último año, con más de tres compras por segundo”, añade el emprendedor.



Las cabezas fundadoras del proyecto reunieron un capital inicial de $ 500.000 y con eso iniciaron el camino de iFeelGood, que al principio sufrió “muchísimas” trabas. La oferta logística y los costos asociados a la entrega puerta a puerta en el país casi hicieron que desistieran del proyecto, en un principio. El Order Fulfillment todavía es, en la Argentina, un concepto muy nuevo y hay pocas empresas que lo ofrecen, por lo que los costos hacen que sea restrictivo para muchas industrias.



La confiabilidad de las marcas también fue un desafío, ya que con el boom de la alimentación saludable surgieron muchas empresas con productos que no contaban con los permisos y habilitaciones correspondientes. Fue necesario hacer un trabajo importante de investigación, por lo que se asociaron con una ingeniera en alimentos para entender todo lo referente a productos, marcas y tendencias.

Para 2019 esperan consolidarse como referentes de alimentación consciente, sin que la distancia ni el volumen de compras sea un limitante, y también mediante la generación de contenido en su sitio web. Además trabajan para crear su propia marca de superalimentos y traer al país la marca Nature´s Heart, líder en desarrollo de alimentos saludables en toda América latina.

En números

Fundación: 2017

Inversión inicial: $ 500.000

Socios: 4

Facturación: $ 100.000 (mensual)