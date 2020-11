Correo Compras lanzó descuentos en tecnología en 3, 6 y 12 cuotas: qué se puede comprar

El marketplace Correo Compras ya cuenta con más de 1.000 productos publicados de diversos rubros y tecnología que pertenecen a marcas como LG, Samsung, Phillips, Dell, Unilever, Arcor, Molinos, Energizer, Melisam, Regional Trade, entre otras. En este contexto, Correo Compras lanzó ofertas en tecnología. Hay productos con hasta 28% de descuento en la plataforma.

La plataforma funciona como una vidriera virtual, donde productores regionales o distribuidores oficiales de marcas pueden poner en venta sus productos y, aprovechar la capacidad logística de Correo Argentino para hacerlos llegar a cualquier rincón del país.

La mejores ofertas de tecnología

Smartphone LG K50: el modelo K50 tiene una pantalla de 6,5 pulgadas y tres cámaras traseras. Cuesta $16.999 y está rebajado en un 28%. El teléfono está liberado. El producto puede encontrarse haciendo clic acá.

Funciona con sistema operativo Android 9.0 Pie, posee un procesador de ocho núcleos, a 2.0GHz; memoria RAM de 3GB y almacenamiento interno de 32GB, expandible con tarjeta microSD de hasta 1 TB. Posee una certificación militar que garantiza la ultra-resistencia e incluye una batería de 3.500 mAh.

Notebook Dell 3410: la computadora tiene un procesador Core i3, 4 GB de memoria RAM y 500 GB de almacenamiento. Correo Compras ofrece tres modelos de computadoras notebook Dell. Esta es la más barata: está rebajada un 17% y cuesta $65.999. Puede conseguirse en este link.

La notebook Dell 3410 Core i3 con 8 GB de RAM y 500 GB de almacenamiento cuesta $69.999. Haciendo clic aquí se puede ver el producto. La más cara es el modelo equipado con procesador Core i5 y un tera de almacenamiento. Su precio es $94.000 pero está rebajada en un 16%: cuesta $78.999 y puede comprarse aquí.

PC All in One Dell Optiplex 7470: este modelo cuenta con una pantalla full HD con resolución 1920 x 1080. La pantalla es de 24 pulgadas pero la recomiendan por no ocupar mucho espacio en el escritorio. Funciona con un procesador 3.0 GHz Intel Core i7-9700 Eight-Core, 8 GB de RAM y 1 TB. Incluye sistema operativo Windows 10 y cámara web 1080p. Cuesta $129.999 pero está rebajada en un 23%. Su precio final es $99.999. Puede conseguirse acá.

Tablet teléfono con funda 3G iQual T7g Quad Core: cuesta $7.599 y está rebajada en un 5%. Tiene una capacidad de 16 GB, 7 pulgadas de pantalla y sistema operativo Android 8.0. Funciona con un procesador gráfico Quad-Core, 1.3 GHz, cuatro nucleos y batería con 2500 mAh. Puede comprarse en la web oficial de Correo Compras aquí.

Cómo comprar

El Correo Argentino llega a todos los puntos del país y realiza entregas en cada rincón del territorio nacional.

Incluye todos los beneficios del Estado Nacional como el plan Ahora 3, Ahora 6 y Ahora 12. Se puede pagar con tarjetas de crédito y débito Visa y MasterCard. También aceptan pagos con Tarjeta Alimentar. "Por el momento solo entregamos facturas tipo "B", para consumidor final", aclaran desde la compañía. La factura tipo "B" es para un responsable inscripto, es decir, el IVA está incluido en el valor final.

"La nueva plataforma nos permite que, tras realizar los envíos, se optimicen esos trayectos y que nuestros camiones regresen a nuestras plantas de logística repletos de mercaderías de productores regionales y almacenarlos en el Marketplace, para futuras ventas a través de la plataforma", dijeron desde la compañía.