Coronavirus: es de Bolívar e imitó el “modelo Chino” para controlar quién puede salir del aislamiento y se lo quiere vender a España y Portugal

La aplicación genera un códico QR para saber si la persona puede circular o si debe permanecer aislado. Planea exportarla a España y Portugal, en un principio. ¿Por qué no se puede aprovechar en la Argentina?

La lucha contra la pandemia mundial de coronavirus COVID-19 no se detiene. Mientras miles de profesionales de la salud trabajan en la búsqueda de vacunas y métodos para evitar disminuir la rapidez en el contagio.

En este mismo contexto, emprendedores de todas partes del mundo desarrollan proyectos con el objetivo de simplificar en parte la vida de las personas, que debieron en su gran mayoría modificar sus rutinas laborales y de vida a partir de la expansión del virus.

Uno de estos casos es el Julio Chamizo, de 36 años, fundador de la firma Taggify (taggify.net), una plataforma programática de publicidad en la vía pública que funciona actualmente en la Argentina, México, España e India. Pero además, uno de los impulsores del Polo Tecnológico en Bolívar y fundador de la software factory Bolivar Codes.

A partir de la imposibilidad de continuar con su trabajo de publicidad en la vía pública, Chamizo comenzó a idear una alternativa para que las personas pudieran conseguir de forma rápida y sencilla permisos para circular por la vía pública que, además, fueran fáciles de controlar para los encargados de realizar los chequeos en los diferentes puntos de control.

De este modo, junto a su socio Santiago Mendive, de 50 años, y Federico Berón, 39, un profesor de tecnología de la ciudad de Bolívar, comenzaron a trabajar en el desarrollo de una plataforma que permite crear un código QR para saber si la persona puede circular. Además, le permite conocer a las autoridades de forma inmediata si ese individuo está habilitado para circular, si tiene fiebre o si debe permanecer aislado.

“La aplicación está desarrollada para poder ser implementada en cualquier país que lo necesite. Estamos hablando con gente de España y Portugal para saber si se puede implementar. Acá en la Argentina, al existir una aplicación muy básica para pedir permisos no se puede utilizar”, remarcó Chamizo en diálogo con Infotechnology.

El nacimiento de la idea

“La idea surgió cuando empezó el tema del coronavirus. Lo primero que quise hacer, después de investigar bastante, es hacer una aplicación de traqueo y testeos rápidos en lugares descentralizados y al aire libre como se estaba haciendo en Corea”, explicó Chamizo.

“Luego el Gobierno sacó una versión pero mucho más simple de lo que habíamos pensado. Después, cuando acá se aplicó la cuarentena pensé en desarrollar algo, en principio, para la comunidad de Bolivar”, añadió.

Julio Chamizo, creador de la app que planea

exportar a España y Portugal, entre otros países

La aplicación, que en una primera instancia es Web Responsive, iba a ser implementada de forma gratuita en un principio en esa ciudad. Sin embargo, a partir de una Ley Nacional que detalla que solo se otorgan permisos únicos a través del sistema oficial, la aplicación no podrá ser probada en ese lugar.

La aplicación

La aplicación continúa en desarrollo. “Tengo una empresa de tecnología orientada a la publicidad en vía pública. Obviamente como está todo frenado lo de la vía pública, por razones obvias de que no hay nadie en la calle, lo que armamos. Aproveché el tiempo para pensar este tipo de desarrollos y además como estamos armando un polo tecnológico en Bolívar, aproveché a reunir a los chicos que lo estamos formando. Con Federivo Berón a la cabeza, que es un profesor local, le estamos enseñando a los chicos de acá”, remarcó Chamizo.

Federico Berón, profesor y uno de los desarrolladores

El emprendedor remarcó que “tuvieron que desarrollar esto rápido porque es algo que se necesita ahora”.

“Pensamos enseguida en realizar una solución alternativa para aprovechar la experiencia que tenemos con el tema de manejo de datos de alto volumen. Es una plataforma muy sustentable y estable para que cualquier país o provincia o municipio pueda utilizarlo sin problemas, sin que se caiga, y que sea muy simple de usar”, destacó.

Según el emprendedor, “todo el tiempo van surgiendo cosas nuevas para agregar” a la aplicación.

“Es una Beta constante. Vamos con una semana de desarrollo. La idea es ir agregando cosas nuevas al producto. En principio es Web Responsive porque las aplicaciones para ser aprobadas en los Play Stores tardan un tiempo. Entonces la idea es lanzar una primera versión rápida y poder resolver un problema que hay hoy en día y que es el tema de los permisos”, precisó.

Chamizo explicó que por el momento no tiene nombre definido la aplicación. “Por ahora no hay una dirección en donde uno pueda meter y registrarse porque está pensado para implementar en distintos municipios y cada municipio tendrá una URL específica para acceder así que todavía no hay nombre”, explicó.

El alcance de la plataforma

Por un lado, brinda la posibilidad de un usuario de sacar un permiso y que le asignen un código QR, que tiene fecha y hora de expiración.

Entonces cuando el operador, el administrador ve que hay un permiso pendiente, una aprobación de permiso, según donde vive esa persona, va a poder asignarle –por ejemplo, si el usuario necesita ir a una farmacia o a comprar alimentos o una visita a un doctor- una farmacia cercana al domicilio.

Por el lado del administrador, cuando va a asignar ciertos permisos, puede chequear en qué horario están más congestionado, o menos congestionado ese lugar. De esa manera, una forma más inteligente, podemos derivar gente a los lugares donde hay menos concentración según el horario.

Otro punto interesante es que para el controlador, simplemente con un celular y posicionando la cámara a un código QR le va a avisar a ese usuario si está habilitado o no para circular.

Además, el controlador, con un termómetro a distancia podrá controlar la temperatura. En caso de que la temperatura corporal sea mayor a 38 grados, directamente, lo puede derivar al hospital de la zona. Esa es otra de las features que tiene.

Por último, también posee una vista de management, que puede ser un intendente, gobernador, Presidente –lo que sea- tiene el status en tiempo real de cuanta gente está circulando en ese momento. Cuál es la composición de la gente que circula, cuántos son médicos, cuántos son transportistas de alimentos, cuántos son civiles que están circulando con este permiso habilitado, y cuántos infringieron la ley y salieron sin un permiso, etc. Toda esa información estará disponible desde un panel de control, con gráficos muy visuales.

“Creemos que le puede simplificar al usuario la posibilidad de sacar un permiso y saber exactamente en qué momento ese permiso expira. Me encantaría que tuviera un alcance nacional”, deslizó

La tecnología utilizada

En esta primera versión, que es Web Responsive, los desarrolladores utilizaron Java (para armar el Backend), JSP (para el frontend), sobre una base de Bootstrap, para maquetar de manera rápida las pantallas. Después utilizamos tecnologías tipo React, para tener los datos en tiempo real.

“La plataforma es 100% gratuita para los usuarios. La idea es justamente esto. Simplificarle la vida, tratar de generar un sistema que sea simple, que cargue rápido, que no se caiga. Como obviamente esto requiere de un montón de infraestructura de fondo en servidores, los costos son en dólares. Lo que se le cobrará a los interesados será un fed de set up más costo mensual por servidor”, completó.

CA CARLOS ALTEA