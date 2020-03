Coronavirus: en India, un policía se disfrazó de coronavirus para persuadir a la gente

La pandemia mundial de coronavirus COVID-19 continúa e instituciones de diferentes partes del planeta intensifican su ingenio para concientizar a las personas de sumarse a las medidas preventivas y respetar el encierro con el objetivo de evitar el contagio.

En este contexto, la India decidió sumarse a los países que cerraron sus fronteras e iniciar un período de cuarentena.

Un policía de ese país pensó una forma creativa para que las personas tomen conciencia del virus.

Se trata de Rajesh Babu, un inspector de policía de la ciudad sureña de Chennai, que decidió utilizar un casco especialmente construido que simula la forma del coronavirus.

¿El objetivo? Concientizar a las personas cuando los detiene mientras conducen sus vehículos o caminan sin problemas por la calle y deben atravesar un punto de control.

¿La historia del casco?

Está cubierto de púas rojas con bombillas en el extremo, similares a la imagen microscópica del coronavirus, que causa la enfermedad Covid-19.

El artista local B. Gowtham, fundador de la organización Art Kingdom, con sede en Chennai, fue quien ideó el casco tras observar la falta de conciencia pública sobre la pandemia y las medidas preventivas.

"La gente no es lo suficientemente higiénica. Tenemos órdenes del gobierno de no salir, pero aún así, estamos viendo gente vagando por aquí y por allá sin el equipo de seguridad adecuado, sin máscaras”, explicó.

Entonces, el artista pensó que la gente no tomaba la enfermedad en serio porque parecía invisible. Fue entonces que decidió crear algo con lo que pudieran ver el virus acercándose a ellos. "(Al ver el casco) la gente se asustará”, deslizó.

Los pasos del artista

Gowtham se dirigió a la comisaría más cercana y compartió su idea. “Estuvieron trabajando continuamente, así que quise reducir su carga de trabajo y hacer a la gente más consciente", remarcó.

Luego de conseguir el apoyo de la policía, se puso a trabajar en el proyecto. Improvisó con el uso de diarios y papel de seda para crear el casco y sus púas, debido a que todas las tiendas se encontraban cerradas.

Una vez construido, regresó a la comisaría y le otorgó el casco al inspector Babu, que se mostró encantado con la idea.

Con el casco puesto, Babu detiene a gente que transita en coches o motos, especialmente cuando ve que no llevan máscaras faciales.

En todos los casos, el policía les comenta sobre la necesidad de mantener el distanciamiento social impuesto por las autoridades y les sugiere no salir al exterior en caso de no tratarse de razones no esenciales.

El policía reconoció que hasta el momento la iniciativa fue bien reciba. Incluso, el artista comentó que varios viajeros le agradecieron a Babu por la información y aceptaron quedarse en casa.

Hasta el momento, India registró 1.024 casos de coronavirus y 27 muertes, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

El martes pasado, el primer ministro Narendra Modi anunció el cierre el martes pasado, y entró en vigor a medianoche de ese día. El corto plazo de aviso podría ser una razón por la que la gente fue sorprendida con la guardia baja, dijo Gowtham.