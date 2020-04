Coronavirus: descubren por qué algunas personas sanas y jovenes mueren (sería genético)

Es cierto que el coronavirus parece ser más agresivo con las personas mayores con afecciones preexistentes, sin embargo, los jóvenes también se contagian, se enferman y transmiten coronavirus.

Según la revista Science, una variación en el gen ACE2 podría facilitar la entrada del virus en las células pulmonares. El inmunólogo Dr. Anthony Fauci dijo que “es un patrón que está surgiendo". Y agregó: “El coronavirus es una enfermedad inusual”.

ACE2 es una enzima que tiene la capacidad de adherirse a la superficie externa de las células pulmonares, así como al corazón. El COVID-19 utiliza la enzima como vía para ingresar a las células pulmonares.

El estudio sobre la enzima ACE2 es un estudio exclusivo de “pacientes sanos”, es decir, sin patologías.

El Dr. Anthony Fauci explicó: “Las variaciones en el gen ACE2 que alteran el receptor podrían facilitar o dificultar la entrada del virus en las células pulmonares”.

Science 's COVID-19 reporting is supported by the Pulitzer Center. COVID-19, caused by the new pandemic coronavirus, is strangely-and tragically-selective. Only some infected people get sick, and although most of the critically ill are elderly or have complicating problems such as heart disease, some killed by the disease are previously healthy and even relatively young.