Cook lleva a Apple a nuevas alturas y alcanza el estatus de multimillonario

La empresa se acerca a los u$s 2 billones, el séxtuple de valos que cuando falleció Steve Jobs. Tim Cook ha dicho que donará la mayor parte de su riqueza a organizaciones benéficas

Nueve años después de que Tim Cook llegara la cima de Apple, la compañía es más valiosa que nunca, al igual que la fortuna del propio Cook.

El precio de las acciones de Apple subió casi un 5% la semana pasada, dejando a la compañía cofundada por Steve Jobs hace 44 años, en la cúspide del hito del mercado de valores: un valor de mercado de casi u$s 2 billones. Estaba vakuada en alrededor de u$s 350.000 millones cuando Jobs murió.

Cook, por su parte, entró uno de los clubes más elitistas para los directores ejecutivos que no fundaron las compañías que dirigen: su patrimonio neto ya superó los u$s 1000 millones, según cálculos del Índice de multimillonarios de Bloomberg basados en presentaciones regulatorias y la aplicación del rendimiento del mercado de un inversionista rico típico.

El director de Apple, de 59 años, dijo en 2015 que planea regalar la mayor parte de su fortuna y ya ha regalado acciones de Apple por valor de millones de dólares. Su riqueza -apunta Bloomberg- podría ser menor si hizo otras donaciones no reveladas.

"Este ciclo tecnológico ha sido mucho más grande y más largo de lo que pensaba", destacó Hussein Kanji, socio de la firma de capital de riesgo Hoxton Ventures que había manifestado precaución sobre la perspectiva a largo plazo de Apple después de que Jobs dejara la compañía. "De todas estas acciones, Apple se ha convertido en el mayor cajero automático de la historia", agregó.

El valor de mercado de Apple y las riquezas de Cook reflejan el aumento de las acciones de FAANG, una frase que ni siquiera existía en la era de Jobs. También se produce cuando Cook y sus colegas directores ejecutivos de Big Tech: Jeff Bezos de Amazon.com Inc., Sundar Pichai de Alphabet Inc. y Mark Zuckerberg de Facebook Inc. - enfrentan investigaciones antimonopolio.

Si bien Bezos y Zuckerberg tienen grandes participaciones en las compañías que fundaron, el camino de Cook hacia el club de las 10 cifras fue más gradual. La gran mayoría de su riqueza estimada proviene de los premios de capital que ha recibido desde que se unió a Apple en 1998, donde ha recibido aplausos por dominar la compleja cadena de suministro de la compañía.

Recibió un premio masivo de acciones restringidas en su primer día como director ejecutivo. El capital se pagó en incrementos anuales, y parte de ellos dependen de que las acciones de Apple superen al menos a dos tercios de las empresas en el S&P 500. A menos que se produzca una caída repentina en el precio de las acciones de Apple, Cook está listo para recibir a fin de mes su noveno pago de la adjudicación, que consta de 560.000 acciones.

Es probable que alrededor de la mitad de esos impuestos sean retenidos, pero el resto debería aumentar la fortuna de Cook en otros u$s 100 millones. Actualmente posee alrededor del 0,02% de las acciones de Apple, con un valor de alrededor de u$s 375 millones. Las ganancias de ventas de acciones anteriores, dividendos y otras compensaciones suman otros u$s 650 millones a su patrimonio neto, según cálculos de Bloomberg.

Posiciones gigantescas

La participación de Cook es pequeña en comparación con los gigantescos puestos de los fundadores como Bezos, Zuckerberg y Elon Musk de Tesla Inc. en sus respectivas compañías. Las acciones de Apple están muy distribuidas entre diferentes inversores y ejecutivos, por lo que la compañía más valiosa del mundo ha emitido muy pocos multimillonarios entre sus empleados.

Cuando Jobs renunció en agosto de 2011 y murió poco después, Cook ya había ocupado el cargo de director ejecutivo interino en varias ocasiones. Pero los inversores y analistas estaban preocupados de que Apple no pudiera innovar tanto como en el pasado.

Si bien la compañía no ha revelado en la última década un nuevo producto tan innovador como el iPhone, la compañía aún ha prosperado. Cook ha supervisado el desarrollo de dispositivos como el iPhone X y Apple Watch, nuevos servicios como Apple Music, e investigaciones sobre nuevas fronteras como los autos sin conductor y las gafas de realidad aumentada.

Incluso la pandemia, que ha afectado a muchas otras partes de la economía, ha sido de gran ayuda para Apple y otras grandes compañías tecnológicas a medida que las personas dependen cada vez más de sus productos y servicios.

Su éxito reciente contrasta con la agitación económica causada por el coronavirus: una creciente serie de quiebras, decenas de millones de desempleados y déficits públicos masivos.

Cuando Apple informó los resultados recientemente, Cook reconoció las dificultades que enfrentan legiones de familias y empresas. "No tenemos un enfoque de suma cero para la prosperidad", dijo en una conferencia telefónica. "Especialmente en momentos como este, estamos enfocados en hacer crecer el pastel, asegurándonos de que nuestro éxito no sea solo nuestro éxito".