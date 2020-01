Continúa el apagón informático en la Justicia Nacional y Federal: temen que se pierdan datos sensibles

Según pudo conocer Infotechnology aún no tuvo solución el problemas de funcionamiento del sistema informático Lex 100. Hace una semana que a raíz del inconveniente no ingresan expedientes nuevos, no salen autorizaciones en temas urgentes, ni se realizan sorteos de causas, entre otros inconvenientes.

El inmenso problema que rodea a la Justicia Nacional y Federal ya lleva una semana y continúa. ¿Por qué? El sistema informático de gestión Lex 100 dejó de funcionar el miércoles 22 de enero pasado y sigue reestablecerse.

De este modo, la Justicia está inhabilitada para realizar cualquier tipo de trámite porque afecta de forma directa a defensorías y fiscalías de todo el país.

El gran inconveniente surgió porque actualemente todas las gestiones deben ser canalizada a través del software Lex 100, sean estas resoluciones, notificaciones, o sentencias.

Mediante este inconveniente, el Poder Judicial se encuentra prácticamente paralizado, debido a que a raíz del problema no ingresan expedientes nuevos, no salen autorizaciones, ni se realizan sorteos de causas, entre otros inconvenientes.

Infotechnology se puso en contacto con fuentes cercanas a la Corte que confirmaron la continuidad del “apagón”. "Hasta el momento vemos que no está funcionando", destacó la fuente, que pidió no ser nombrada.

"Hay un rumor que sostiene que no se sabe si se va a poder recuperar parte de la información que se perdió. Hay que poner un montón de dinero, y aún así no se sabe si funcionará. Aún no fue reestablecido el sistema y realmente no se sabe cuándo podrá ponerse nuevamente en funcionamiento", añadió otra fuente consultada.

Los trascendidos sostienen que la información perdida es, en parte, la que poseía la mesa de entrada de PJN, el sitio web donde suelen ingresar abogados para chequear la radicación de las causas.

Preocupación

El inconveniente que padece el sistema informático genera una gran preocupación. En ese contexto, el sindicato de judiciales presentó una nota ante el Presidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo, en la cual solicitó que se adopten medidas urgentes a fin de dar una solución al “apagón informático”.

Buena parte de la actividad de los juzgados de turno fue postergada hasta el restablecimiento del servicio.

La UEJN, asimismo, alertó que el trabajo se tornó dificultoso por las permanentes fallas del sistema y cuando se incorporó el sistema de gestión Lex 100 para la Justicia electoral, la situación incluso empeoró.

No obstante, algunos magistrados y empleados trabajan y atienden asuntos de feria pese al problema que posee el sistema Lex 100.

En ese sentido, en algunos juzgados los sorteos se realizan con bolilleros convencionales en algunos juzgados y las notificaciones se confeccionan en papel ante la imposibilidad de hacerlo en forma electrónica.

Según una nota publicada en el periódico Infobae, "a raíz de esta situación, la Cámara Federal de Casación Penal dictó una acordada el pasado 24 de enero en la que se indica que 'en atención a la correcta administración de justicia y a la naturaleza de las cuestiones sustanciadas durante la feria judicial, corresponde proseguir la tramitación de las causas dejándose constancia en soporte digital de lo actuado. De acuerdo con la resolución, una vez restablecido el funcionamiento del software se procederá a la carga de las actuaciones. Asimismo, el máximo tribunal penal del país le solicitó al Consejo de la Magistratura que adopte las medidas conducentes para “la más pronta resolución de la operatividad del Sistema de Gestión Judicial Lex 100”

Antecedentes

El 31 de mayo de 2018, este mismo sistema de gestión informática dejó de funcionar y también dejó al Poder Judicial prácticamente paralizado en todo el país.

En aquella ocasión, el problema se originó en una falla en el data center que depende del Consejo de la Magistratura e imposibilitó realizar cualquier tipo de movimiento en las causas.

La gestión y mantenimiento del hardware, el almacenamiento y la conectividad del data center se encuentra en manos del Consejo de la Magistratura.

Algunos rumores sostienen que los problemas de funcionamiento ocurrieron porque desde años no se realiza una inversión en el sistema, situación que ya fue denunciada en varias ocasiones por el gremio de los empleados judiciales y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.