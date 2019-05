Conectar igualdad: Macri le pegó al programa y se hizo viral

El presidente Mauricio Macri volvió a criticar con fuerza a la administración kirchnerista. En esta ocasión, definió como algo “absurdo” el plan Conectar Igualdad impulsado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y lo comparó con “repartir asado y no tener parrilla, ni para prender el fuego”.

“De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían conectividad a internet. Es como repartir asado y no tener parrilla, no tener para prender el fuego. Era lo mismo. Todas esas cosas absurdas”, enfatizó Macri durante un acto del que también participó la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

En ese sentido, el Presidente diferenció su gestión al destacar que “ahora estamos haciendo estas bases reales, estos cimientos sobre los cuáles este país va a crecer”.

En esta nueva crítica a la gestión kirchnerista, Macri golpeó con fuerza a uno de los proyectos más promocionados por aquel gobierno.

Tal como explicó Infotechnology, el plan fue suspendido apenas Macri arribó al poder y luego, en 2017, fue relanzado con una versión más económica aunque con un alcance menos nacional.

El plan Conectar Igualdad estuvo enfocado en recuperar y valorizar la educación pública, con el objetivo de reducir las brechas digital, educativa y social en el territorio argentino.

Al 1 de julio de 2015, se entregaron 5 millones de computadoras, y además se construyeron 1428 aulas digitales en todo el país.

Más allá de las críticas de Macri, el programa recibió premios en el extranjero y de diferentes organismos internacionales, entre ellos una distinción del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y por la cumbre Iberoamericana, entre otros

En la implantación del programa intervinieron la Presidencia de Nación, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.