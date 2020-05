Conectar Igualdad: sin detalles sobre los nuevos equipos, las empresas aguardan expectantes la confirmación del Gobierno

Mediante el proyecto Juana Manso, la administración de Alberto Fernández pretende reanudar la fabricación de notebooks para entregar a estudiantes del sector secundario y, de paso reactivar un sector clave de la industria nacional, actualmente deprimido. Algunas firmas confirmaron la convocatoria a participar de la iniciativa, mientras que otras aseguraron que aún no fueron informadas. Cuáles son los beneficios y qué debe pasar para que el proyecto este otra vez en marcha.

Con el doble objetivo de reanudar la fabricación de computadoras en Tierra del Fuego y reconectar a estudiantes del nivel secundario -que en muchos casos abandonaron la escolaridad a raíz de la suspensión de clases provocada por la pandemia de COVID-19-, el Gobierno pretende lanzar el programa Juana Manso, que oficiaría como la reanudación oficial de Conectar Igualdad, discontinuado durante la administración de Mauricio Macri.

En la idea madre de las autoridades aparece la posibilidad de que unas 13 compañías se encarguen de fabricar unas 350.000 notebooks para ser entregadas, posteriormente, a alumnos del nivel secundario.

Algunos trascendidos sostienen que las empresas en condiciones de iniciar el ensamblado de los productos ya fueron notificadas a fin de que se preparen para encarar los procesos de producción a partir de junio.

Sin embargo, consultadas por Infotechnology, algunas de las firmas aseguran que aún no recibieron una propuesta oficial por parte de las autoridades.

En principio, las 13 compañías involucradas a la reanudación del proyecto pertenecerían a dos cámaras: CAMOCA (Cámara Argentina de Multimedia, Ofimática, Comunicaciones y Afines) y CADIEEL (Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas).

En el primero de los grupos aparecen Coradir, Grupo Núcleo, Air, HDC Internacional (Rosario), GyP Newtree, Stylus, Newsan, Jukebox, Novatech, Siasa (Sistemas Informáticos Argentinos). En cambio, en la otra cámara se encuentran firmas como PC Arts, Exxo, y BGH.

Las empresas informadas ya poseen experiencia en la provisión de equipamiento informático educativo por haber participado del primer proyecto de Conectar Igualdad, iniciado en 2010.

La palabra de Newsan y AFARTE

“Nos reunimos hace unas dos semanas con el ministro de Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Nicolás Trotta, presidente del Banco Nación Eduardo Hecker, y gente de la UOM y nos comentaron la decisión de reiniciar el proyecto Conectar Igualdad”, explicó Luis Galli, CEO de Newsan, en diálogo con Infotechnology.

El directivo reconoció que “hay expectativas” de parte del sector empresario con el proyecto y recordó todas las decisiones que se tomaron para este nicho durante la administración de Mauricio Macri.

“Hay expectativa, sobretodo, por lo que se hizo con las computadoras en el gobierno anterior, que no fue positivo para el país. Se sacaron los derechos de importación para bajar los precios asegurando que se venderían más PC. Sin embargo, con las megadevaluaciones y el precio en dólares de estos equipos, se transformó en el producto de consumo electrónico más caro. Además, el Estado dejó de recaudar por derechos y se perdieron 7.000 puestos de trabajo. No fue una decisión exitosa”, explicó.

Federico Hellemeyer, presidente de AFARTE

“Recientemente, el Ministerio de Desarrollo Productivo nos contactó, junto a otras cámaras, para hacer un relevamiento de capacidad productiva para la fabricación de informática”, añadió Federico Hellemeyer, presidente de AFARTE (Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica), en diálogo con Infotechnology.

El dirigente precisó que “la industria electrónica de consumo instalada en Tierra del Fuego fabricó notebooks, netbooks y tablets hasta 2017 cumpliendo los estrictos procesos productivos del subrégimen industrial de la ley 19640”.

El Gobierno última detalles para lanzar el proyecto Juana Manso,

la reanudación oficial del Conectar Igualdad, iniciado en 2010

“Nuestras plantas tienen el "know how", la ingeniería de procesos, cumplen con las auditorías de marcas internacionales y tienen personal capacitado para la fabricación de productos informáticos. A su vez, en su momento, nuestras empresas participaron (y resultaron adjudicatarias) en licitaciones de proyectos educativos, como el programa ‘Conectar Igualdad’”, remarcó.

En esa misma línea, Galli destacó que en Newsan "tenemos instalaciones y tenemos la gente y las líneas de producción habilitadas para empezar a producir ni bien se anuncie la vuelta del proyecto".

Por otro lado, desde una de las empresas con mayor participación dentro del proyecto anterior remarcaron que, hasta el momento “no tiene ningún tipo de certeza, ni información oficial” respecto a la reanudación del proyecto Conectar Igualdad.

“Más allá de algunos trascendidos y publicaciones, nosotros no tenemos ningún tipo de certezas sobre la reanudación del proyecto. Tampoco recibimos ninguna información oficial al respecto”, precisó la fuente de una de las compañías, al ser consultada por consultada por Infotechnology.

Por su parte, Carlos Scimone, presidente de CAMOCA aseveró que "el lunes mandamos la propuesta, con los tiempos de entrega y las cantidades a entregar ajustándose a las características que solicitó el Ministerio de Educación".

"Básicamente, se trata de las mismas computadoras que se venían entregando aunque algunas partes seguramente van a cambiar y en vez de entregarse máquinas con disco rígido tendrán disco de estado sólido (SSD)", añadió Scimone, en una publicación del sitio iProfesional.

Si bien aún no se definió qué características exactas tendrán los nuevos equipos, fuentes del sector precisaron que el valor de una notebook educativa como las que se entregaron anteriormente ronda entre los US$ 200 y US$ 250.

Los beneficios

Las autoridades pretenden implementar el proceso en dos etapas: la primera sería de ensamblado y arrancaría en junio de 2020, mientras que la segunda sería de sustitución de partes y empezaría en 2021.

El proyecto contempla una extensión de 18 meses con la chance de ampliarla hasta los 24 meses. No obstante, buena parte de su suerte dependerá de cómo evolucione la pandemia en la Argentina y el resto del planeta.

Fuentes del mercado detallaron que actualmente existe una distorsión de tres meses en la provisión de partes y, por tal motivo, se debe esperar la normalización de la situación para poner en marcha la producción local de equipos.

La expectativa de las compañías es que a partir de la reactivación de las líneas para abastecer al sistema educativo, se puedan reiniciar procesos de producción local orientados al mercado interno.

La actualidad del sector

Luis Galli, CEO de Newsan

“Actualmente no hay industria nacional de computadoras. Hoy se transfirió todo el mercado de computadoras en la Argentina a marcas importadas. Hoy apenas el 2% o 3% del mercado local está compuesto por productos locales”, precisó Galli.

Según el CEO de Newsan, “en períodos como estos de demanda importante por la pandemia no se tiene en la Argentina un ecosistema que te proteja y te blinde”. “Eso también permite que no te pidan un disparate por una PC. Con teles y celulares existe un desabastecimiento temporal, pero en los próximos 45 días será corregido porque ya se volvió a trabajar. Con el desabastecimiento de PC’s hoy dependés que una empresa multinacional envíe equipos a la Argentina en lugar de que lo haga a cualquier otro mercado más desarrollado”, remarcó.

Galli detalló que hoy Newsan no tiene límite de fabricación. “Con lo deprimido que están las plantas, hoy están todas muy por debajo de los niveles de producción. Estamos en el piso. Con lo cual tenemos capacidad ociosa para poner manos a la obra”, subrayó.

Además, estimó que en caso de que el proyecto se reanude en junio próximo, los primeros equipos podrían comenzar a entregarse en unos 120 días.

La claves del éxito

Desde diciembre pasado, tras la asunción de Alberto Fernández como nuevo presidente, las cámaras y empresas del sector renovaron el pedido para que el Estado adopte medidas que permitan retrotraer los aranceles cero a las importaciones.

Las organizaciones empresarias pretenden el regreso de los aranceles del Mercosur y también que se incluyan nuevas posiciones arancelarias a partes que deben importarse sí o sí debido a que es imposible iniciar el proceso de sustitución con ellas.

En los pliegos de licitación del nuevo proyecto Juana Manso se estimará que las empresas accedan a diversas facilidades para que todas puedan participar.

El sistema será muy similar al que operó años atrás, en el que se reciben las ofertas económicas y los interesados en convertirse en proveedores del Estado deben igualar el mejor precio ofrecido.

“Ahora tenemos que esperar el pliego de licitación en el que participarán algunas fábricas locales que siguieron haciendo computadores. Creo que lo importante a la hora de ir a la licitación será la experiencia previa por haber hecho computadoras de este tipo en algún momento y las fábricas que continuaron haciendo equipos de este tipo”, estimó Galli.

Para el ejecutivo de Newsan, “la clave no es modificar los derechos, sino que puedan participar en este tipo de licitación aquellos empresarios que puedan invertir en la Argentina, que puedan fabricarlas acá, dándole trabajo a la gente".

"La idea es que no se den computadoras con mano de obra china. Por eso hay expectativa y satisfacción. Ojalá que haya un marco favorable para volver a hacer PC en el país de marcas locales e internacionales”, destacó.

Actualmente, en Newsan ya funcionan protocolos para trabajar en contexto de pandemia.

“Tenemos a 1400 trabajando de nuevo, en tres turnos, cumpliendo con las normas de prevención y aislamiento. Hoy producimos sin problemas. Las variables fundamentales del nuevo proyecto son asegurar el abastecimiento, volver a recrear la industria de informática en la Argentina, crear puestos de trabajo y, sobretodo, generar trabajo”.

Por último, destacó que el objetivo de entregar “notebooks educativas" es "ayudar a achicar la brecha entre la educación pública y estatal".

"Además, facilitan el acceso a internet a gente que no tiene las posibilidades de comprar una computadora. Y eso es muy importante”, completó.

