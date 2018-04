Con este truco de WhatsApp podés leer chats sin abrirlos (y que nadie se entere)

Quienes usen WhatsApp, Facebook Messanger u otras aplicaciones para chatear saben que se arriesgan a la temible doble tilde azul: la señal que alerta al otro de que hemos leído su mensaje. Si la respuesta no llega oportunamente, podemos recibir reclamos. El famoso: "¿Por qué me clavaste el visto?". En la era de las redes sociales, parece ser, nadie puede ocultar ciertas cosas.

O al menos eso se pensaba. Existen muchos trucos para optimizar tanto el uso como la privacidad y la seguridad a la hora de chatear.

El truco detrás del “modo avión”

La manera en la que Facebook y WhatsApp funcionan no deja de ser curiosa. Ellos reciben el mensaje, independientemente de si estamos o no conectados para leerlo y lo guardan. Algunos teléfonos celulares, que tienen activado lo que se conoce como "Push Notifications", pueden mostrar en el display los mensajes a medida que van llegando, sin necesidad de entrar en la aplicación. Pero esa solución al "visto" tiene un problema: si son muchos los mensajes, se van reemplazando en la pantalla, nunca mostrando la conversación total.

A raíz de esto, se pueden aprovechar algunas funciones como el "Modo avión". ¿Cómo funciona? Todos los celulares inteligentes tienen una opción en su configuración que permite cortar toda señal y suministro de datos. Esto es así porque los aviones reciben interferencias de aparatos electrónicos prendidos durante el despegue y aterrizaje y el "Modo avión" permite mantener el dispositivo prendido sin crear ese problema.

Tiene un doble beneficio. Si apretamos el botón y activamos el modo avión podemos leer los mensajes previamente recibidos por las aplicaciones sin que la aplicación sepa que lo leímos. Y no importa si después volvemos a activar datos o nos conectamos via wifi: la otra persona nunca se enterará que leímos sus mensajes. Una buena solución para los piratas de esta vida.

Esconder los “vistos” propios

Desde hace algunos años, también es posible esconder los “vistos” propios, utilizando las herramientas de privacidad de la aplicación.

Según señala la empresa en su sitio, se debe acceder a la opción Ajustes, dentro de ésta a la pestaña Cuenta y allí ingresar a Privacidad. En esa pantalla se podrá configurar qué tipo de usuario puede ver tu información. De todas maneras, por el momento, la actualización de la app que permite realizar estos cambios no llegó a todos los usuarios, pero sí se encuentra disponible para aquellos que descarguen el producto directo desde el sitio oficial de la compañía.

La empresa permite tres módulos de configuración: todos, mis contactos y nadie. De esta manera, aquellos que elijan la opción "todos" tendrán el horario de su última conexión, foto de perfil y estado a la vista de cualquier usuario, los que seleccionen "mis contactos" mostrarán estos campos solo a sus contactos del teléfono y para los que utilicen la opción "nadie" estas características estarán ocultas.

Espiar desde la PC

Como se sabe, la herramienta de WhatsApp Web te permite visualizar todos tus chats de la app de mensajería rápida en cualquier computadora del mundo. Sin embargo, cada vez que te llega un texto, siempre debes de abrir la ventana de tu ordenador para verlo.

Pero eso se acabó. Ahora existe un truco para no hacerlo. Solo debes de seguir los siguientes pasos para pasar desapercibido.

Es muy fácil. Lo único que debes de realizar es posicionar el cursor sobre la conversación que no está leída y aparecerá una pequeña etiqueta donde podrá leerse lo que tu contacto te ha escrito.

No hace falta hacer click, simplemente posar el cursor. Solo se observará el último mensaje y no está la opción de leer los anteriores. Eso sí, es posible que la persona te vea en línea y quizás se pregunte a qué se debe que no le respondas. La opción también está disponible para las conversaciones grupales.