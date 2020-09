Compró una PC por MercadoLibre y recibió un licor: el tuit y explicación que se hicieron virales

La pandemia global de coronavirus COVID-19 generó un crecimiento exponencial del uso de computadoras, notebooks, tabletas y smartphones a partir de la necesidad de los usuarios de mantenerse conectados de la mejor manera posible con su trabajo, familiares y amigos durante las medidas de aislamiento y distanciamiento social impuestas para combatir la propagación del virus.

En ese contexto, un usuario de la red social Twitter comentó una mala experiencia que tuvo a la hora de comprar una nueva computadora mediante el sitio de ventas MercadoLibre.

En su cuenta personal de la red de microblogging, el usuario juanafloriano (@flxrianoj) contó que invirtió todos sus ahorros para comprar una nueva notebook para la facultad, la cual le costó $ 140.000.

“Me estafaron y me enviaron una botella de licor. @ML_Ayuda se lavó las manos y dice que no puede hacer nada. Lo pagué desde de la plataforma en Mercado Pago. POR FAVOR RT UNA VEZ MÁS”, añede el posteo.

En otra publicación, remarcó que realizó dos veces la denuncia en MercadoLibre y subrayó que la empresa argumentó que no podía devolverle el dinero.

Ya en el tercer posteo, el usuario arrobó directamente a Marcos Galperin, fundador de la compañía.

¿Qué dijo la compañía?

Infotechnology se puso en contacto con MercadoLibre para conocer su posición.

“Nos enteramos del caso y nos pusimos a investigar. Tras una primera revisión de la operación percibimos algo sospechoso, y entendimos que había que volver a revisar. Analizamos los perfiles tanto del comprador como del vendedor”, expresó un integrante del equipo de comunicación en diálogo con Infotechnology.

“Tras esa segunda revisión, vimos que el vendedor efectivamente había realizado de forma correcta el despacho, así que le devolvimos el dinero a ambas partes. Es decir, tienen ya su dinero el comprador y el vendedor”, añadió el vocero de la empresa.

Desde MercadoLibre explicaron que cuando ocurren este tipo de situaciones, que actualmente rondan apenas por debajo del 0,02% de las operaciones totales, la empresa lleva adelante una revisión de todo el proceso.

“La operación se había realizado desde dentro de la plataforma, que posee el método Compra Segura. Hay que tener en cuenta que la cantidad de veces que ocurren este tipo de cosas es ínfima en comparación con las operaciones que se realizan. MercadoLibre ya devolvió el dinero a las partes. En este tipo de casos, el comprador también debe tener en cuenta por qué medio realizó el pago. Si lo hizo por una tarjeta de crédito, deberá esperar a que la tarjeta le reintegre el importe. Pero realmente, son muy pocos los casos que ocurren en la plataforma”, completaron desde MercadoLibre.

La explicación de otros usuarios

También en Twitter, otro usuario llamado Oso brindó una respuesta a la usuaria que había sido perjudicada mediante un posteo en su cuenta personal @osodeplatino.

“Si compran online cosas relativamente caras (ponele $ 5.000 o más) NO las reciban ni firmen el recibo hasta que no abrir el paquete en la puerta. El correo está robando *muchas* cosas, y si firmaste "recibí OK" ya casi no tenés modo de reclamar después”, detalló.

