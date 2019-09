Comprar dólares baratos y fácil: cómo la tecnología puede ayudar

Luego de la implementación del cepo "light" macrista el mercado cambiario argentino volvió a épocas de incertidumbre. En particular, a la hora de comprar la demandada divisa estadounidense.

A raíz de este incertidumbre, que apareció luego de un largo proceso de devaluación del peso, el dólar se convirtió en una de las más importanes monedas de referencia para el mercado argentino. Es por esto que se diseñaron muchas soluciones relacionadas con la tecnología que permiten alinear los intereses de los argentinos respecto al dólar con la información y las operaciones financieras relacionads con la divisa.

La cotización: cómo saber a cuánto está el dólar

Dolar Ya

Esta vez, vale decirlo, la aplicación oficial de El Cronista. Permite seguir en tiempo real la cotización del dólar en sus distintas variantes (Banco Nación, Blue, Contado con Liqui) y además la del euro, el real, el peso chileno y los bitcoin. Incluye un conversor y la posibilidad de configurar alertas en la apertura y cierre del mercado o cada hora. Hay versión para Android e iOS y tiene más de 10.000 descargas.

Dolar Argentina

Es una aplicación similar a la anterior aunque con menor opciones de monedas. Ofrece el valor oficial y blue (paralelo) del dólar, para la compra y venta. Además brinda una calculadora de conversión de cambio para ambos tipos de cambio y muestra la evolución de las cotizaciones en los últimos 30 días. Hay versiones para iOS y Android.

XE Currency

Es uno de los conversores de monedas más populares del mundo de las aplicaciones móviles, con más de 10 millones de descargas. Ofrece información actualizada a cada minuto sobre la cotización de las principales divisas del mundo y es idel para cuando se está de viaje para hacer las conversiones pertinentes. De hecho, como guarda las últimas cotizaciones, puede utilizarse cuando no hay acceso a internet. Tiene una versión paga -US$ 1,49- sin avisos publicitarios y hay versión para iOS y Android.

ArgenDolar Pro

Muestra la cotización en tiempo real del dólar oficial y el blue en la Argentina tanto para la compra como para la venta. Permite comparar con los diferentes bancos del país la la cotización del dólar y el riesgo país. Incluye una la calculadora para convertir de dólares a pesos argentinos y de pesos argentinos a dólares y el historial de las últimas semanas. Los bancos listados son: Banco Central de la República Argentina, Banco Nación, Banco Provincia, Banco Francés, Banco Santander, Banco Ciudad y otros. Viene con publicidad. Para Android.

DolAlert

Esta app muestra la cotización del dólar en la Argentina actualizada en tiempo real. Permite crear alertas sobre alzas y bajas de la moneda, utilizar la calculadora de conversión de cambio con el valor del momento, verr el historial de cotizaciones de los últimos 30 días y compartir cotizaciones en redes sociales y Whatsapp. Solo para Android.

Las empresas de "dólar barato"

Luego de la revolución fintech impulsada por el Banco Central, no son pocos los emprendedores se largaron a intentar ganarle nichos a los players clásicos del sector; especialmente los bancos. Las apuestas son varias, desde bancarización hasta digitalización. Incluso, como en este caso, los emprendedores quieren llevar tecnología a una de las más grandes obsesiones argentinas: el dólar.

Tienda Dólar es un operador de cambio 100% online, que permite comprar y vender dólares desde la comodidad del celular o la computadora. Para operar con el sitio, es necesario generar una cuenta -que se hace de forma gratuita- con los datos que requiere el Banco Central. Para operar, se debe realizar un orden con previo depósito a una cuenta que provee el sitio (esto es, una trasnferencia desde el home banking). Eso sí, para operar es necesario tener cuenta en el banco y, además, una caja de ahorro en dólares.

"La idea surgio en enero de este año y la idea es democratizar el mercado de compra-venta de dólares y de monedas extranjeras. La realidad es que cuando hablamos con conocidos y gente de a pie, la posición de los bancos con el spread es bastante agresiva y va desde $ 2 a $ 2,50, la realidad es que la gran mayoría de la gente compra dólares para atesorar y para cuidarse de la inflación", explica Martín Nagelberg, ingeniero ITBA y uno de los 4 socios fundadores.

"El 90% de las transacciones se hacen por banco pero hay otras alternativas más accesibles. Queremos contribuir a que puedan ahorrar más fácil y más rápido, todo se hace todo en el día", agrega Nagelberg. Según estimaciones del sitio, las operaciones no deberían tardar más de 2 horas, sin embargo, esto está sujeto a la operatoria del banco.

La startup, además, no cobra ninguna comisión sobre el precio final. "Tenemos operatoria para empresas, conceptualmente es igual, pero le pedimos algunos requisitos adicionales, que se desprenden de la UIF", dice Nagelberg.

Desde Tienda Dólar, aseguran tener el mejor precio del mercado. "Al ser una startup y chicos reducimos costos. Por otro lado, dos de los socios son programadores, la estructura del costo de progrmacion tiene mucha flexibilidad. No tenemos costos fijos altos, además tenemos clientes importadores y exportadores que nos garantizan liquidez, y tenemos posiciones con bancos para comprar y vender. Esa liquidez no cambia en función del volumen, un dólar o 1 millón es igual", explica el socio fundador, aunque aclara que para operaciones de mas de 100.000 dólares le hacemos una mejora.

Su modelo de negocios es, si se quiere, achicar el spread de los clientes ya que -si bien no cobran comisión ni hay costo de transacción- la empresa gana con cada transacción. De alguna manera, le encontraron el negocio al "dólar a precio amigo".

"Queremos un negocio de escala, pero también de fidelidad. Queremos que quien compra dólares todos los meses nos compre a nosotros y que sean cada vez más", concluye el joven emprendedor.

Pero no es la única. Desde Córdoba llega una aplicación llamada Dólares Libre, que permite comprar y vender dólares con tarjetas de débito, crédito y transferencias bancarias a un valor de libre mercado, sin intermediarios bancarios ni spread cambiario, las 24 horas de los 7 días de la semana.

La empresa se define como "el primer marketplace de divisas del mundo" y está enfocado en toda la región de América latina. Nació de la mano de Carlos Sicchar, Pablo Piccolotto y Mariano Mosquera y con una financiación de U$S300.000. La app se lanzó el lunes y, ese día, recogió más de 500 usuarios. La startup confirma ser una fintech registrada en el Registro de Operadores Cambiarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA), por lo tanto aseguran cumplir con todas las regulaciones financieras del país.

La aplicación funciona conectado a dos interesados, uno en comprar y el otro en vender, la moneda estadounidense. Las partes involucradas conciertan la operación a través del sistema que, a su vez, hace las veces de guardián de la transacción y libera los pagos una vez se confirmen los datos. La aplicación permite el pago con tarjetas y con servicios como MercadoPago. Sin embargo, por estar en la órbita del BCRA existe un límite mensual es de US$10.000.

La comisión de Dólares Libre es de 1,7%, aunque si se compra a través de tarjeta de crédito o débito los costos de la operación suben a un 12%.

Desde la app, también, afirman tener precios competitivos. Así pueden verse las tablas de conversión al momento de redactar estas líneas.

Incluso se están sumando los jugadores tradicionales. Desde Tarjeta Naranja, por caso, lanzaron su solución fintech Naranja X.

Al igual que otros de sus competidores, como los bancos digitales, Naranja X propone cuentas en pesos y en dólares completamente bonificadas. De hecho, es posible cobrar el sueldo a traves de esta billetera.

Así, buscan potenciar el otro atractivo de su oferta inicial: la compra y venta de divisas. Naranja X busca diferenciarse de otras billeteras del mercado local y ofrece la posibilidad de comprar y vender dólares 24/7 a un tipo de cambio competitivo y con un spread bastante menor de la media del mercado.