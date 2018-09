Cómo usar, de verdad, el truco de Internet para comprar pasajes baratos

Desde hace ya varios años, las empresas de venta de pasajes se apoyan en la tecnología para ofrecer mejores precios y ganar más. Una de las formas en que las aerolíneas aprovechan la tecnología es leer la "biografía digital" del consumidor en el momento de la compra online del ticket, a través de la recolección de las "cookies" que tenga el usuario (una cookie es un pequeño paquete de información sobre los comportamientos web del usuarios). A través de la manipulación de este y otro tipo de información digital, los usuarios intentan sacar el máximo rendimiento a la estrategia de "precios flexibles" o "dinámicos" de las aerolíneas.

“La industria aérea fue una de las pioneras en usar precios dinámicos para optimizarlos ingresos. El precio de un pasaje aéreo es diferente para cada pasajero dependiendo de variables como la oferta, el pronóstico de la demanda, la anticipación de compra o la duración del viaje”, explica Rafael Martínez, gerente de Revenue Management en Aerolíneas Argentinas. “Esto lo hacemos con un sistema tecnológico que aplica algoritmos y técnicas de investigación operativa. Se lo conoce como Yield of Revenue Management”, explica Martínez. Los pioneros de este sistema de pricing fueron las aerolíneas norteamericanas en los años 80.

“Todo esto se maneja dentro de una estructura tarifaria definida que tiene un rango de precios y un cupo de asientos disponibles para cada precio, el cual se asigna por medio de los sistemas de computación en tiempo real. El precio lo pone una computadora aunque calibrada por un grupo de expertos profesionales, que se encargan de influenciarla demanda y de poner condiciones y restricciones adicionales de acuerdo con las eventualidades y particularidades de cada mercado”, explicaba el gerente en una nota anterior en Infotechnology.

Sin embargo, hay mucho de especulación y mito en la idea de que es posible engañar al sistema y conseguir pasajes baratos.

¿Cómo funciona?

En principio, la estrategia se basa en ocultar información que ayude a los sistemas a crear un perfil del navegante que está buscando buenos precios. Para lograr esto, los usuarios suelen acudir a herramientas como los VPN (Red Virtual Privada, por sus siglas en inglés), los navegadores hiper seguros como Tor Browser y diferentes herramientas para cambiar los datos de geolocalización del consumidor.

Esto es así porque las aerolíneas cambian sus precios de acuerdo a 3 grandes factores por regla general: en primer lugar, las cuestiones más "estáticas" relacionadas a los días, las fechas, la edad de los pasajeros, etcétera. En segundo lugar, los temas relacionados a los puntos de venta, por caso un sitio web o una agencia de viajes, en el caso de las ventas online toma en cuenta atributos como la dirección IP del visitante. Finalmente, el otro gran determinante de los precios son las llamadas "clases de reserva", que suelen ser manejados por el Revenue Management System de cada compañía y es la razón principal por la que ve los precios subiendo y bajando con el tiempo, ya que estas clases se cierran y se abren de nuevo para encontrar el equilibrio óptimo entre lo que la gente está dispuesta a gastar y la cantidad de personas dispuestas a gastar, en cualquier momento, para cualquier vuelo.

Aunque varias de estas estrategias de pricing se ejecutan independientemente de las acciones de los usuarios. Por caso, los sistemas de Revenue Management suelen operar en función de reglas preestablecidas tales como "aumentar +X% si se venden los primeros 10 asientos en menos de 5 minutos". En estos casos, no hay nada que que el usuario pueda hacer para torcer los precios a su favor.

Dicho esto, sí es posible engañar al sistema en otros frentes para conseguir una posición especial dentro de las categorías y acceder a precios diferenciales que pueden ser a favor del viajero.

Caso de ejemplo: cómo comprar más barato cambiando la dirección IP

En una discusión en el foro Quora, un usuario presentó un ejemplo paso a paso de cómo se puede conseguir un pequeño descuento del 10% usando una VPN para cambiar el origen del pedido a la web de venta de pasajes.

En este caso, el truco funciona exclusivamente en vuelos internacionales. El usuario se conecta a través de una VPN (algunas opciones son hide.me o TunnelBear) a un país con ingresos promedios bajos (en este caso, el usuario escogió la India). Luego, verificó la diferencia de precios entre ambos servicios.

El usuario ingresó al meta buscador Kayak, que se encarga de agregar las diferentes ofertas de muchos sitios web de ventas online. El pasaje en cuestión es un vuelo de ida desde Nueva York a Londres, buscado con 45 días de anticipación. Con Norwegian, el precio es de US$ 220.

A continuación, y una vez guardado el enlace de acceso al vuelo de interés. el usuario se conecta vía VPN a una dirección virtual en la India. Luego, realiza una limpieza de su navegador borrando todas las cookies tal y como si fuera un navegador recién instalado. Luego, desde el modo incógnito, se accede a la página web que vende el ticket que interesa. En esta instancia hay dos indicadores de que se hizo bien la conexión: el sitio web demandará activar los cookies como si fuera la primera vez que se ingresa, y el sitio web estará en el idioma de la región desde la que nos conectamos al VPN.

Ahora debería reflejarse el cambio en los precios:

En este caso, se ve que el precio es de 174 euros y monedas. Cuando el usuario pasó ese precio a dólares estadounidenses, que era la moneda de referencia en el precio inicial.

El precio bajo la dirección IP de EE. UU. es de US$ 220. El precio bajo la dirección IP de India es US$ 199.60. El descuento es 10% (US$ 20).

Conclusiones

El truco de los vuelos baratos tiene más que ver con, por un lado acceder a varias opciones y precios bloqueados por la geolocalización particular de cada usuario y por el otro con las diferencias de valor entre las divisas, que con algo escondido en las cookies.

