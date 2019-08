Cómo sumarte al único trabajo con home office que paga $ 170.000 al mes

El auge de las aplicaciones web hizo que el perímetro que manejaban los administradores de las redes empresariales se extienda enormemente. La migración a la nube y el acceso de usuarios desde la red pública cambió la forma de defenderse.

Herramientas que habían sido diseñadas para un trabajo concreto vieron su aplicación extendida más allá de su diseño y la combinación de módulos hizo que los desarrolladores se abstraigan del producto final, dejándolos con poco conocimiento sobre el estado de su seguridad y aumentando las chances de tener vulnerabilidades con cada empalme.

Según un informe realizado por el desarrollador de Firewalls Imperva, mientras que en 2016 se publicaron más de 6.600 nuevas vulnerabilidades en aplicaciones web, en 2017 el número ascendió a 14.000.

Es por esto que es común que se pasen por alto alguna que otra falla de seguridad. Por eso también esperan que terceros con buenas intenciones les ayuden a resolver cualquier problema a cambio de una recompensa.

Esto es algo que vimos recientemente con Facebook al pagar US$ 30.000 por descubrir una grave vulnerabilidad que afectaba al servicio Instagram. Otra compañía que paga muy bien por cualquier información que le sirva es Google.

El gigante de las búsquedas por internet lleva a cabo desde 2010 un proyecto llamado Chrome Vulnerability Reward Program. El programa ofrece a cualquier investigador en ciberseguridad que ayude a encontrar fallas en Chrome y Chrome OS una jugosa recompensa en dólares.

Desde la creación del programa, más de 8.500 errores han fueron reportados. Google ha desembolsó más de US$ 5 millones en agradecimiento a todos sus colaboradores.

¿Cuánto paga Google?

Hallar errores comunes hallados en Chrome significaban una recompensa de US$ 5.000. Ahora esta suma puede llegar a aumentar hasta US$ 15.000. Además, los reportes de errores de alta calidad pueden llegar a dar una remuneración de US$ 20.000. Esto puede aumentar hasta US$ 30.000 si se trata de un error con exploit funcional.