Cómo son los nuevos "tachos de basura" inteligentes: polémicos, limitan a los cartoneros

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta instaló contenedores “inteligentes” en la renovada avenida Corrientes para “evitar que la gente se meta y saque basura”, según explicó Eduardo Macchiavelli, ministro de Espacio Público porteño. En un video que se publicó en Twitter, las imágenes rápidamente se viralizaron dado lo fuerte del mensaje.

Les juro que no puedo creer esto. La Ciudad instaló contenedores "inteligentes" para evitar que la gente busque entre la basura.



¿Saben que hay decenas de miles de personas que viven de eso y que si no pueden hacerlo no comen?