Cómo saber quién dejó de seguirnos en las redes sociales

En épocas donde la cantidad de seguidores permitió el nacimiento de los ‘influencers’, muchos usuarios de Instagram y Twitter pretenden incrementar con ansias sus seguidores para, de esa manera, quizá algún día llegar a tener los privilegios de estos nuevos “artistas”. El problema surge cuando esa ansiedad, en muchos casos, se transforma en obsesión. En ese contexto, “sufrir” varios unfollows puede repercutir drásticamente en el objetivo buscado.

Como las principales redes sociales no revelan qué usuarios dejaron de seguir a cada cuenta, surgieron aplicaciones de terceros que facilitan conocer esa información. La mayoría trabajan con Instagram, Twitter y otras, le suman LinkedIn y Pinterest. En muchos casos, poseen una versión móvil y otra de escritorio.

Si bien en Twitter, existe la posibilidad de rastrear manualmente quien dejó de seguir la cuenta, el trámite lleva tiempo y es engorroso.

Una de esas aplicaciones, llamada "CircleBoom", ayuda a fortalecer el círculo social al precisar cuáles son cuentas falsas, están inactivas, o simplemente se tratan de robots (o spam).

También, de acuerdo al perfil de los usuarios, la app recomienda a qué cuentas conviene seguir.

Otra aplicación a tener en cuenta es "TuitUtil", una página web que otorga información y estadísticas sobre la actividad tuitera. Además, ordena a los seguidores recientes por fecha de llegada o salida, y hasta resalta los que más retuit efectuaron. Incluso, para los obsesivos del orden, posee un notificador de unfollows por mensaje directo.

En tanto, la app "WhoUnfollowedMe" otorga la chance de desterrar a quiénes se fueron como así también enviar un saludo a los nuevos seguidores. El problema que exhibe es que habilita sólo los unfollow de los últimos días.

El sitio "ManageFlitter" detalla qué cuentas no devolvieron el follow y cuáles quedaron inactivas durante los últimos 30 días. Asimismo, permite realizar 20 unfollows diarios. Pero si uno recomienda la herramienta a personas conocidos, puede pasar a contar con 50 unfollows diarios.

Pensando en aplicaciones creadas para móviles, el gran inconveniente es que la mayoría suena parecido y, como gran defecto, es que aparece una publicidad en el dispositivo móvil al conocer cada nuevo unfollower,

"Unfollowers for Instagram", de la desarrolladora Elegant; "Unfollow for Instagram - Non followers & Fans" (Team Unfollow); Unfollow Pro for Instagram (Net Social Proof); y Unfollowers for Instagram (YOBA) son algunas de las aplicaciones móviles más destacadas.