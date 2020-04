Cómo ponerse bien el barbijo casero para no enfermarse al salir de casa: el paso a paso

“Si estás en la calle, no podés quitarte el cubrebocas ni volvértelo a poner”, advierte Shan Soe-Lin, catedrática del Instituto Jackson para Asuntos Globales de la Universidad de Yale. “Si te estás tomando la molestia de usarlo, déjatelo puesto”.

No debés usar el barbijo debajo de la nariz, ni dejar expuesta la barbilla. Como tampoco usarlo solo en la punta de la nariz. No debés dejar espacios a los lados: tiene que quedar apretado. No te lo saques y lo dejes en tu cuello debajo de la pera para "descansar". Así no debés usar el barbijo:

Cómo no usar el barbijo, según el NYT.

Tenés que usar el barbijo de manera que te cubra, hacia arriba, hasta cerca del puente de la nariz y, hacia abajo, por debajo de la barbilla. Hay que apretarlo para que quede pegado a tu cara, sin dejar espacios libres.

Eleni Kalorkoti, New York Times.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decretó el domingo pasado el uso obligatorio de "elementos de protección que cubran la boca, la nariz y el mentón" en medios de transporte, comercios y oficinas públicas, con el propósito de evitar la propagación del coronavirus. Es importante el uso correcto del barbijo para evitar el contagio de COVID-19.

Mirá también Coronavirus: la dura actualidad que atraviesa Airbnb a raíz de la pandemia Un informe alarmó que la empresa podría quedarse sin efectivo en un año. ¿Cuáles son las medidas que adoptó la compañía para ayudar a anfitriones y huéspedes?

La medida se llevará a cabo por una ejecución conjunta entre el Ministerio de Salud, el de Desarrollo Económico y Producción, el vicejefe de Gobierno (y ministro de Seguridad y Justicia) y la Jefatura de Gabinete porteños, así se estableció el uso obligatorio de barbijos. La resolución ya entró en vigencia.

Hay que lavarse las manos antes de ponerse el barbijo o tapabocas.

No toques el frente de la mascarilla cuando te la saques.

Lava y seca el tapabocas de tela a diario, y mantenelo en un lugar limpio y seco.

Mantené la distancia social establecida a pesar de tener puesto el barbijo.

Si estás en la calle, no te lo saques.

No te confíes por tener una falsa sensación de seguridad.

Recordá que los profesionales de salud tienen prioridad en cuanto al uso de barbijo N95.