Cómo liberar espacio en el Drive en menos de 5 minutos y no pagar de más

Para muchos de nosotros, el almacenamiento de Google Drive es imprescindible hoy en día. Es el lugar donde residen nuestros documentos de trabajo y fotos. Pero el espacio no es infinito, y quedarse sin espacio puede ser un verdadero problema: los usuarios tienen 15 GB de espacio para usar.

Si no tenés más espacio, Google Drive te permite comprar más espacio por US$ 2 al mes pero no debería ser necesario con una buena limpieza. Se puede comprobar el estado de almacenamiento actual visitando esta página.

Cómo eliminar “residuos” en Drive

Google Drive es un lugar común para que los archivos se acumulen y colapsen tu cuota de espacio. Ordenar tus archivos no toma mucho tiempo.

1. Abrir este enlace. Se mostrará una lista de todos tus archivos de Drive ordenados por tamaño (los elementos más pesados estarán primero).

2. Borrar cualquier cosa que no se necesite.

Qué son los datos ocultos en Drive y cómo borrarlos

Las aplicaciones asociadas con el almacenamiento de Google Drive a veces pueden tener datos ocultos, pero todo lo que se necesita es un par de clics para eliminarlos.

1. Seleccionar el ícono con forma de engranaje en la esquina superior derecha de tu Drive y seleccioná Configuración, seguido de “Administrar aplicaciones”.

2. Para cualquier aplicación que tenga una nota de datos ocultos, se debe hacer click en el cuadro gris “Opciones” a la derecha y seleccionar “Eliminar datos ocultos de la aplicación”.

Finalmente, abrir la carpeta De la Papelera de Drive y hacer clic en la palabra "Papelera" que se sitúa como un menú en la parte superior de la página y selecciona la opción "Vaciar papelera".

Cómo liberar almacenamiento de fotos

1. Ir a la página de configuración de "Fotos" y seleccionar "Alta calidad - almacenamiento ilimitado gratuito".

2. En esa misma página, le saltará un recuadro y se debe elegir "Recuperar almacenamiento". Tus fotos y vídeos existentes se comprimen y los eliminará de tu cuota de almacenamiento de Google.