Cómo gana plata este fabricante chino de celulares: presta plata a sus clientes

Los fabricantes de smartphones atraviesan la recta final del año con desaceleración de ventas por una caída del consumo a nivel global.

Sin embargo, en este contexto, existen compañías que hallaron la forma de ampliar sus ingresos a partir de la diversificación de sus productos y ofrecer oportunidades diferenciales.

Un ejemplo de estas compañías es Xiaomi, fabricante chino de smartphones que actualmente se ubica en el cuarto puesto a nivel mundial, apenas por detrás de Samung, Apple y Huawei. Incluso, sin estar presente en el mercado estadounidense.

Como desde el verano pasado Xiaomi cotiza en bolsa, está obligada a desgranar sus finanzas de forma pública.

Al término del segundo trimestre del año, Xiaomi ganó US$ 4.378 millones (aproximados por la conversión en yuanes) gracias a la venta de 32 millones de smartphones comercializados.

No obstante, Xiaomi confirmó que sus ventas de teléfonos inteligentes se encuentran en una tendencia ascendente en el tercer trimestre, pese a que la industria sufre un pequeño descenso.

Los ingresos de la firma se dividen de la siguiente forma: 70% a partir de la comercialización de smartphones; 20% por productos vinculados al lifestyle e IoT (US$ 1.500 millones); mientras que el 10% restante (US$ 500 millones trimestrales) a partir de la venta de servicios.

¿En qué consisten esos servicios?

El 10% de los recursos Xiaomi los obtiene de la división de servicios online. Desde hace varios años se dialoga sobre esa división, de la que se describe como el futuro de Xiaomi.

¿Por qué? Su idea es vender hardware sin apenas margen para lograr el beneficio en la comercialización de servicios online asociados.

No obstante, estos servicios online no se limitan a servicios de contenidos audiovisuales como películas, juegos, o series, por una tarifa de US$ 7,5 mensuales.

Xiaomi está un par de pasos adelantado a sus competidores. Según un informe de Wired, el fabricante chino desarrolló un sistema -basado en inteligencia artificial- que concede créditos financieros a sus usuarios basándose en su capacidad económica y solvencia.

De esta forma, Xiaomi gana dinero mediante los intereses que le otorgan eses créditos y hasta se da el lujo de no necesitar de estudios individuales a cada demanda de particulares, como ocurre en la banca tradicional.

Así, el fabricante chino, con recursos de inteligencia artificial y machine learning muestra hacia donde se encamina su negocio.

¿El objetivo final de Xiaomi?

Con vistas al consumidor, intentará integrar los avances en ambos campos con el desarrollo de productos domésticos para casas inteligentes como, por ejemplo, altavoces inteligentes, o mejorar MIUI, su capa propia para personalizar el sistema operativo Android que ofrece en sus teléfonos.