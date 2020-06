Cómo funcionan las nuevas "finanzas descentralizadas" y cómo las podés aprovechar

El término DeFi o Decentralized Finance (Finanzas Descentralizadas) es la evolución de las conocidas FinTech. Su objetivo es ofrecer toda una serie de servicios construido sobre una infraestructura descentralizada. Una que permita la interacción del usuario con la plataforma directamente, dejando atrás a los intermediarios.

Algo que finalmente ha sido posible gracias a la aparición de la tecnología blockchain. Esto debido a su capacidad de generar ecosistemas autosostenidos sin la necesidad de un ente central que los regule. Todo mientras se mantienen la seguridad, la privacidad y la confianza del sistema. Por otro lado, los contratos inteligentes permitieron generar mayor cantidad y más diversas transacciones de valor sin intermediarios. Una de las principales tecnologías de las DeFi es Ethereum, una entorno criptográfico que permite desarrollar aplicaciones sobre blockchain.

Entre las billeteras basadas en Ethereum, las billeteras como Argent son populares debido a su facilidad de uso y acceso simplificado a DeFi, que es una gran innovación traída por blockchain y ocupa el segundo lugar en valor de mercado.

Argent Wallet es una billetera sin custodia de Ethereum diseñada para simplificar el uso de las criptomonedas y romper las barreras de acceso, de modo que los usuarios puedan controlar sus propios fondos y realizar fácilmente transacciones de manera descentralizada. Argent Wallet se lanzó en 2018 con el apoyo de inversores conocidos como los fundadores de Index Ventures, Creandum, Firstminute Capital y Compound. El mes pasado, la startup con sede en Londres recibió US$ 12 millones en fondos adicionales del Sequoia Capital Fund [Paradigm].

Argent Wallet permite el acceso a las herramientas de DeFi más populares, como Maker y Compound, para pedir prestado u obtener intereses en criptomonedas, lo que garantiza un alto grado de seguridad y facilidad de uso. La aplicación incluye intercambios basados en la red Kyber para facilitar los intercambios entre tokens ERC20 provenientes de Ethereum ( como las stablecoin DAI, USDC, BAT, entre otros) y ETH. Para facilitar la entrada de nuevos usuarios que generalmente no tienen tokens ETH o Ethereum, Argent Wallet utiliza meta transacciones. Esencialmente, el costo de enviar GAS tokens ETH y ERC20 a otras direcciones Ethereum y direcciones .argent.xyz es pagado por la billetera Argent.

Las transacciones realizadas con el protocolo DeFi integrado en la aplicación también son gratuitas. Es decir, Argent Wallet es una billetera de contrato inteligente sin custodia (no te da las llaves privadas) sobre la cadena de bloques de Ethereum. Viene con herramientas de recuperación integradas y características de accesibilidad mejoradas. Es ideal para usuarios principiantes.

If you’re an @argentHQ wallet user, you can lend on @compoundfinance and pay zero txn fees, which qualifies you to earn COMP.



��See how I did some lending in less than 30 secs. If you’d like to learn more about how COMP distribution works, watch my video on @BanklessHQ YouTube. https://t.co/Sn68tkf1f7 pic.twitter.com/tkEBwyh1Km