Cómo funciona el servicio que te deja ir a todos los recitales sin entradas

Quien más quien menos, la mayoría de las personas alguna vez lidió con el incómodo momento de darse cuenta que adquirió una entrada falsa. Incluso, esa incomodidad pudo haber sido aún mayor en caso de no darse cuenta a tiempo, concurrir al espectáculo deseado, y tener que conformarse con “disfrutarlo” desde la puerta.

Para erradicar para siempre todos los problemas que trae aparejado la compra de un ticket por internet, un grupo de desarrolladores argentinos creó Quentro, una aplicación que permite recibir sin costo adicional y administrar los tickets para todo tipos de eventos desde un smartphone, de manera simple y segura.

“La idea con Quentro es que ya no haya necesidad de ir a buscar los tickets, imprimirlos o esperar que llegue el envío a domicilio”, explicó Matías Dos Santos, CEO de Crowder la empresa que desarrolló la app y que, además, realiza el ticketing del portal AllAccess.

La app funciona como método de envío cuando se compra una entradas a un evento. En lugar de tener que ir a buscarlas o esperar el envío, el usuario elige Quentro como método de envío y los tickets llegan al teléfono en el momento, sin costo adicional.

El usuario, luego puede tener las entradas en su dispositivo hasta el día del evento, cuando simplemente deberá mostrar el ticket desde el celular y listo. El sistema también otorga la chance de enviar el ticket a un amigo.

“Estamos en el negocio de los tickets desde hace varios años con AllAccess y venimos viendo que el ticket físico resulta un incordio para la gente”, remarcó Dos Santos.

La plataforma busca solucionar problemas como el envío por correo, acercarse a los puntos de venta -que en algunas ocasiones resultan incómodos-, tener que juntar los DNI de los titulares de las tarjetas, los gastos de envío, etc.

Esos problemas incluso se pueden incrementar en caso de que el comprador no sea el titular de la tarjeta y se lo deba “invitar” a ir a retirar el ticket cuando pueda, o pedirle que esté en un domicilio de entrega para esperar al correo.

Otro inconveniente puede surgir cuando se puede imprimir el pdf con el ticket, que está asociado a un DNI. ¿Cuál es el problema? Si se compran varios y se debe pedir a cada uno de los asistentes que pasen sus datos y completarlos. Incluso, eso no siempre ocurre, debido a que esa opción está disponible muchas veces únicamente para eventos chicos.

La solución

Según el desarrollador, al problema de falsificación se le añade la imposibilidad de implementar el e-ticket, debido a que ese sistema permite sacar un montón de copias. "En el peor de los casos, al arribar al lugar, el comprador original podría resultar siendo el más perjudicado", detalló.

Quentro utiliza un sistema de tickets electrónicos que es seguro y mediante el cual no puedan falsificar tu entrada. En la app, las entradas no se pueden duplicar porque el código QR se cambia cada 10 segundos. Además, cuando se transfiere el ticket a un amigo, por ejemplo, el usuario ya no lo tiene disponible

“La idea es replicar el ticket físico en un ticket digital”, agregó. Para llevar adelante el proyecto Quentro se invirtió unos 3 millones de pesos.

La idea de Quentro surgió hace unos 3 años. Según Dos Santos, su implementación también sirve para bajar los costos de los puntos de entrega.

“Para las ticketeras resulta incómodo entregar los tickets físicos y, para el comprador, también lo es ir a buscarlos, o esperar los tickets en manos del correo”, puntualizó.

Dos Santos resaltó que Quentro viene a solucionar los problemas que existen también en los eventos con soldout.

“Cuando hablamos de falsificación, hablamos de que había entrada falsas con papel trucho, con imitación del papel. Otro caso distinto es cuando le roban a un cartero de OCA, por ejemplo. En ese caso, la mayoría termina en StubHub o Entrada Fun”, explica.

“Es decir, el papel es bueno, pero las entradas son falsas. Y es un incidente cada vez más reiterado. O quizá, en algunos casos, se hacen denuncia de robos y terminan yendo con una entrada, y ponen a la venta otra”, agregó.

Para el desarrollador, con la utilización de la app Quentro se acaban este tipo de problemas.

“También se evita que la gente compre entradas truchas (Mercado Libre) o robadas (StubHub, firma que valida si es original el papel del ticket, pero que no tiene acceso a la información si se le dio de baja por una denuncia, por ejemplo, a ese ticket)”, expresó.

Sobre Quentro y su funcionamiento

La aplicación hace un mes que está funcionando. En septiembre pasado, los desarrolladores comenzaron a trabajar en ella y en noviembre se hizo una beta funcional.

“En una semana armamos un prototipo y después lo comenzamos a probar en una especie de hackaton dentro de Crowder”, contó.

“La regeneración del código en la app es por algoritmo y no por señal. Por eso, una vez que el usuario descargó el ticket ni siquiera necesita tener internet en la puerta del lugar donde irá a disfrutar del espectáculo”, resaltó Dos Santos.

¿Cómo funciona?

El usuario debe bajarse la aplicación desde las tiendas Google Play, para dispositivos Android, o por App Store, para equipos iOS.

Después, tras comprar su ticket, elige como modo de envío Quentro.

El sistema le pedirá que ingrese el número de celular donde quiere que le envíen los tickets y le mostrará luego un número de PIN.

En el celular, el usuario recibirá un push indicándoles que tiene una entrada para descargar. Una vez que ingrese a la aplicación, le pedirá escribir el PIN de cuatro dígitos (que sirve como validador) y luego podrá descargar su entrada hasta el día del evento.

En caso de querer enviarle una entrada a un amigo, podrá hacerlo desde la aplicación y, de forma inmediata, ese ticket ya no le tendrá disponible.

El día del evento, simplemente debe mostrar el ticket desde el celular y listo. Quentro funciona aunque no tengas señal o datos móviles ni acceso a internet. Una vez que los tickets están en la app siempre podés acceder a ellos.

Quentro utiliza Smart Tickets, tickets electrónicos únicos con protocolos de seguridad para que no puedan ser falsificados y son los únicos que funcionan en eventos masivos como festivales.

Los tickets electrónicos tradicionales que los usuarios reciben su e-mail no están habilitados para eventos masivos. Como suelen estar asociados al DNI del asistente, este control tiene que hacerse en la puerta y eso es imposible cuando se trata de eventos realmente grandes como un festival de música.

Los Smart Tickets, en cambio, funcionan con un protocolo de seguridad diferente. El código QR asociado a cada Smart Ticket que almacenás en tu teléfono en la app de Quentro cambia varias veces por minuto. Así, nadie puede usar ticket ni falsificarlo; y en la entrada no hay demoras: el ticket se valida en el momento al escanear el código QR directamente desde tu teléfono, sin necesidad de otros controles.

En los próximos meses, el servicio de Quentro comenzará a estar presente en un par de eventos internacionales.

Quentro está disponible para Android y iOS y funciona en los eventos que tienen Smart Tickets habilitados.