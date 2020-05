Cómo funciona Ualá, la empresa que ya le "robó" dos millones de clientes a los bancos

La fintech Ualá, que se lanzó al mercado en octubre de 2017, anunció hoy que ya emitió más de 2 millones de tarjetas en todo el país, a solo 10 meses de haber alcanzado el millón. El 69% de las tarjetas se emitieron fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

Además de la billetera virtual, la compañía comenzó en 2019 a otorgar préstamos online y lanzó junto al Grupo SBS la posibilidad de invertir a través de la app de fondos comunes de inversión (FCI). Según explicó Ualá, a menos de seis meses de su lanzamiento más de 400.000 usuarios ya abrieron una cuenta de inversión.

A raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la empresa observó un incremento no solo en las descargas de la aplicación sino en el uso de sus funcionalidades, entre las que se encuentran el pago de facturas, inversiones en FCI y transferencias hacia cuentas bancarias o virtuales. “Trabajamos en Ualá para hacer una revolución financiera. En un contexto de crisis económica mundial, me llena de orgullo que la revolución siga creciendo: no sólo en la emisión de tarjetas sino también en la generación de empleo en Argentina. Cada vez más personas confían en nosotros, eso nos desafía y nos da la energía para seguir creando el mejor producto de finanzas personales”, agrega Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá.

En ese sentido, la fintech argentina resaltó que cuenta con más de 330 colaboradores y espera cerrar el 2020 con un staff de 600 personas, para lo cual tiene más de 50 posiciones abiertas, habiendo sumado 55 nuevos ingresos pese a la cuarentena.

El crecimiento de la compañía se vio empujado por su última ronda de inversión de US$ 150 millones liderada por Tencent y SoftBank en noviembre del año pasado.

La Argentina quedó tercera en el ranking latinoamericano de inversiones en empresas fintech con casi 8% y un total de u$s152 millones, de los cuales u$s150 millones lo obtuvo Ualá. De acuerdo con el estudio de la consultora de tecnología Finnovating los desembolsos en la región fueron de u$s2.660 millones en 2019 en 94 rondas, entre inversiones de capital y préstamos.