¿Cómo funciona Tether, el "criptodólar" digital?

Desde que Bitcoin se popularizó, son incontables los negocios y productos que se subieron a la tecnología Blockchain. Uno de los que más llama la atención, y lo hace especialmente en épocas de dólar volátil como esta, es el Tether.

Tether es lo que se conoce como un "token", un activo digital, un ficha intercambiable montada en Blockchain. Su utilidad se resume en permitir la transferencia de dólares a los exchanges (las "casas de cambio" del mundo de la economía criptográfica) de criptomonedas. El Tether, que proclama la paridad uno a uno con el dólar, es un activo que, según sus creadores, busca aportar todos los beneficios de la descentralización, pero sin la volatilidad de las criptomonedas como el bitcoin.

Es cómodo tener una cripto que resista la volatilidad del mercado y que permita hacer negocios en dólares sin los problemas que trae usar dólares reales en cuanto a regulaciones y requerimientos como el Know Your Customer (KYC) donde se obliga a las casas de cambio a tener los datos personales de cada usuario. El Tether circula por las casas de cambio de criptomonedas como una más.

Cabe aclarar que Tether no tiene su propia Blockchain, sino que emite sus monedas sobre dos cadenas ya existentes: Litecoin y Ethereum.

Instrumento o dinero divertido

La empresa asegura tener las reservas necesarias para respaldar la emisión, pero, si bien explican que son intercambiables por dinero fíat, la sección Legal de su página indica que no tienen la obligación de hacerlo.

Según la página:

“Una vez que tenes Tethers, podés intercambiarlos, guardarlos o usarlos para pagarle a personas que acepten tus Tethers. Sin embargo, los Tethers no son dinero y no son un instrumento monetario. Tampoco almacenan valor o dinero. No hay un derecho contractual, ni otra clase de derecho o reclamo legal hacia nosotros para redimir los Tethers por dinero. Nosotros no garantizamos el derecho de redimir o intercambiar Tethers por dinero. No hay garantía contra las pérdidas cuando comprás, intercambiás, vendés o redimís Tethers.”

Tether no está obligada a dar dinero fíat a cambio de sus tokens y a su vez operan con extrema similitud a un banco al recibir “depósitos”, pero no tienen que cumplir con las regulaciones. Ellos dicen que venden monedas “estables”, “100% respaldadas”, “transparentes” y “seguras”.

Reserva de valor

Siendo que el criptoactivo, según la empresa, siempre costará un dólar; es una posibilidad usar esta token como intermediario a la compra de dólares o como refugio de valor. El dólar puede subir o baja, pero el precio de Tether siempre será de un dólar.