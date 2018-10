Cómo es la nueva estafa para robar iPhones

Una nueva tendencia criminal está llegando a los iPhones. Los teléfonos, antaño inservibles tras un robo porque su sistema de seguridad no permitía el uso no autorizado, ahora están bajo la amenaza de una nueva estafa por phising. Este nuevo método de engaño permite a los ladrones acceder a las credenciales Apple de los usuarios lo que, en principio, les daría una salida al bloqueo total que acontece en un iPhone tras un robo. ¿La clave? una intrincada red de sitios falsos, llamadas apócrifas e ingeniería social.

El tema explotó cuando una usuario de Twitter contó cómo intentaron engañarla para tener acceso a su iPhone robado.

Atenti, si tenes un Iphone y te lo roban, te puede interesar leer esto: El viernes me robaron mi teléfono. Era un iPhone. Como sabemos, si entras a find my iphone podes ver la localización, borrar el contenido, enviar un mensaje al tel y también destruirlo. Todo de forma remota.

La usuario, primero, intento localizar el teléfono con la función Find my IPhone (geolocalización) sin llegar a buen puerto. Luego, envío una orden de borrado de todos los archivos del teléfono apenas el dispositivo se conectara a internet. Al parecer, esto alertó a las autoridades de Apple que se comunicaron con la propietaria del teléfono desde los Estados Unidos.

Hoy recibí un llamado, desde una línea de EEUU. Atiendo y me dicen que me están llamando de Apple suport porque alguien intentó activar mi teléfono en Movistar. Qué Movistar chequeó el imei de mi tel y, cómo le apareció denunciado por robo o pérdida, lo confiscó.

Y que ellos me estaban llamando para informarme por donde pasar a buscar mi equipo recuperado.



Me preguntan si tengo la factura re compra. Le digo que no y me dice que no me preocupe. Que entre a la página https://t.co/376P8CoPft

y que allí lo iba a poder recuperar.