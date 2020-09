Cómo es la nueva empresa argentina que combina MercadoLibre con los bancos: los beneficios para "tentar"

En medio de la pandemia, algunas empresas encuentran un nicho de mercado qué se puede aprovechar. Así es cómo desembarca Hooli en Argentina, una app que pone a disposición de comercios y clientes la tecnología que permitirá comprar y vender de una forma diferente, sin usar tarjetas ni efectivo para abonar, sin firmar papeles, o tener que ir a un cajero para contar con dinero físico. Pero la empresa, de origen nacional, apunta a mucho más que eso. Es una solución multi funciones que integra e-commerce, biometría, indetificación, funciones de bancos y fintech entre otras.

Hooli es una plataforma de Identidad digital que permite acceder a múltiples servicios. La división HooliBank, por caso, ofrece todos lo servicios digitales que son comunes a un banco, desde transferencias, prestamos, pago de servicios y cuentas digitales, de crédito y debito. En el mismo sentido se puede mencionar a Hooli Pay, la plataforma de pagos para comercios que permite operar con usuarios Hooli bajo con diferentes ventajas respecto a la identidad digital ya que permite a los comercios prescindir de pedirle el número de DNI al cliente de la plataforma y además no tienen costo por transacción, y se basa en un modelo de interacción servicios de publicidad inteligente para comercios.

“A fines de Octubre HooliPay va a operar con todas las Tarjetas de Crédito y Debito de todos los bancos desde nuestro e-pos y e-transfer que ya hoy les permite a los comercios recibir pagos desde el Home banking de cualquier cliente, con acreditación inmediata y por supuesto sin ningún tipo de costo y con la ventaja de poder llevar un control de cobros, y clientes”, explicaron desde la empresa a Infotechnology.



Hooli Gate, que hoy ya esta disponible con los servicios “Me” y “Login by Hooli” están pensados para establecimientos educativos en el marco de la necesidad de que existan clases a distancia. El servicio funciona dentro de una plataforma Zoom Corporativa de manera segura y sin las restricciones de uso y seguridad actuales. Hoy por hoy se ofrece totalmente gratis para Primarios y Secundarios de todo el país.

También están trabajando en una solución llamada Login By Hooli que hará las veces de plataforma passwordless y servicio de autenticación. Finalmente, están trabajando en Hooli Store, algo que aclaran “no es un marketplace tradicional por lo que no buscamos reemplazar o competir con servicios establecidos sino que será claramente un complemento a la experiencia de nuestros usuarios. A modo de ejemplo el primer servicio de HooliStore es Hooli Farma que se lanza también en octubre y permitirá tener una experiencia digital y novedosa para la compra de medicamentos con o sin receta”. Esta estrategia también llega a su solución de pagos con tarjetas, donde apostaron a no usar los procesadores de pago tradicionales. “Las tarjetas siguen atadas a muchos modelos antiguos como ser el CVC, tokens, y las famosas preguntas de seguridad a la hora de hacer un pago. Es por eso que emitimos nuestros propios modelos de pagos con tarjetas digitales y estamos cerrando una alianza con uno de los grandes players de redes de pago del mercado con lo que los usuarios Hooli van a poder operar en cualquier comercio como lo harían con una tarjeta acercando su teléfono al POS”.

Según información de la firma, este proyecto argentino lleva más de 18 meses de desarrollo y supuso una inversión superior a los US$ 500.000. “En Hooli no solo hemos invertido en un excelente equipo de personas sino que además nos hemos aliado a dos de los grandes jugadores en tecnología e identidad digital. Toda nuestra plataforma de Identidad corre sobre IdentityX de Daon que es hoy en jugador numero 1 en Biometría móvil multifactor y somos la única plataforma en Latinoamérica que adhiere al protocolo FIDO de punta a punta lo cual garantiza la privacidad y seguridad de los datos de nuestros usuarios”, agregaron. Proyectan alcanzar entre 150 mil clientes y 500 mil en los próximos tres años.

La empresa apuesta a una estrategia híbrida, que combina desarrollo interno y propio con alianzas con partners. “Muchos de nuestros servicios como ser los servicios de banking los realizamos 100% dentro de nuestra plataforma, pero por ejemplo en el caso de seguros en breve estamos lanzando un servicio para nuestros usuarios totalmente innovador bajo el concepto de seguros on-off y en ese caso hemos cerrado una alianza con uno de los grandes bancos de la región”, explicaron desde la empresa. “Otro ejemplo es el caso de servicios de seguridad, en este caso cerramos una alianza con Tridia una de las compañías de seguridad más importantes del mercado y que ya tiene ese perfil de uso de tecnologías avanzadas que es lo que buscábamos en Hooli. Junto a Tridia estamos desarrollando los nuevos servicios de Hooligate para empresas y Hooli Key que permitirá reemplazar los llaveros rfid o QR de acceso a edificios y barrios cerrados por un modelo mucho mas seguro, rapido y eficiente utilizando solo la palma de nuestra mano”, agregaron.

“Para colaborar en medio de tiempos de pandemia, los comercios que se suscriban hasta el 10 de julio, no pagarán nada para operar con Hooli, bonificaremos el 100% de las comisiones hasta el 1 de octubre. Esto sin necesidad de firmar documentación, abrir una cuenta bancaria, comprar un POS o imprimir un QR. Además, pueden habilitar a cualquier empleado para que cobre desde su celular y aceptar los pagos de todos los clientes”, comenta Gabriel De Simone, CEO de Hooli.

“Estamos orgullosos de ser una plataforma argentina, que llega para romper el molde de los procesadores de pago, y los bancos. Mientras algunos cobran entre el 3 y hasta el 15% de comisión y muchos comerciantes ni siquiera pueden abrir una cuenta por los costos y requisitos bancarios; Hooli ofrecerá no solo la mejor experiencia, sino que tendrá los mejores costos operativos. También le acreditará el dinero al instante, sin importar el comercio o volumen de ventas, o si el cliente elige débito o crédito para pagar”, agrega De Simone.